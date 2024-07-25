Politico рассказало о судьбе застрявших в тропиках ракет «Роскосмоса»

Привлекательность этого космодрома в его расположении — он находится очень близко к экватору, где вращение Земли придает ракете дополнительный импульс. Это значит, что она может перевозить более тяжелые грузы при меньшем расходе топлива. Запуски с Куру дают 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное — при запусках с космодрома Байконур, отмечали в «Роскосмосе».