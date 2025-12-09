Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico назвало Макрона «раненым петухом», а Каллас — «недипломатом»

Европейское издание Politico опубликовало ежегодный список из 28 наиболее влиятельных лидеров в Европе.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон занял 19-ю строчку. Каждому лидеру было присвоено свое прозвище, например, президента США Дональда Трампа издание назвало «трансатлантической взрывной волной». Макрон же получил прозвище «раненый петух».

«Злополучное решение президента Франции о проведении досрочных выборов в прошлом году ввергло страну в политический кризис, который вряд ли закончится до президентских выборов, запланированных на 2027 год», — отмечает издание.

Однако, как утверждают авторы материала, какими бы ужасными ни были проблемы внутри Франции, Макрон «активно и решительно» выступает на международной арене. Под его руководством Париж стал автором громких инициатив, включая «коалицию желающих».

Макрон также убеждает Британию, Канаду, Австралию, Португалию и Бельгию, присоединиться к Франции в признании палестинского государства.

Издание обращает внимание на то, что некоторые заявления французского президента, за которые его когда-то высмеивали, теперь выглядят пророческими. Например, его давние призывы к тому, чтобы Европа стала менее зависимой от США в плане безопасности. То же самое относится и к его понятию «стратегической автономии» — идее о том, что Европа должна быть в состоянии защищать свои интересы, действовать военным путем и принимать ключевые экономические и дипломатические решения, не дожидаясь указаний Вашингтона.

Помимо Макрона интересные прозвища получили и другие европейские лидеры. Премьера Венгрии Виктора Орбана издание поставило на 12-е место и сравнило с «головной болью». Президента Финляндии Александра Стубба назвали «носильщиком клюшек». Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас — «недипломатом». Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте Politico дало прозвище «сладкоречивый», а британскому премьеру Киру Стармеру — «серый человек».

Напомним, что в пятерку самых влиятельных людей в Европе вошли президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.