Politico назвало Макрона «раненым петухом», а Каллас — «недипломатом»

Издание обращает внимание на то, что некоторые заявления французского президента, за которые его когда-то высмеивали, теперь выглядят пророческими. Например, его давние призывы к тому, чтобы Европа стала менее зависимой от США в плане безопасности. То же самое относится и к его понятию «стратегической автономии» — идее о том, что Европа должна быть в состоянии защищать свои интересы, действовать военным путем и принимать ключевые экономические и дипломатические решения, не дожидаясь указаний Вашингтона.