Франция в последние месяцы переживает серию серьезных внутриполитических потрясений. Ситуация в стране накалилась настолько, что за два года в республике сменилось пять премьеров, а своего пика внутриполитический кризис достиг после отставки премьера Франсуа Байру в сентябре 2025 года. Макрон в попытке спасти ситуацию назначил на эту должность министра обороны Себастьяна Лекорню, которого многие эксперты называли «последним союзником» президента Франции. Спустя всего 27 дней после неудачной попытки сформировать правительство Лекорню также подал в отставку, установив абсолютный рекорд самого короткого пребывания на посту премьера за всю историю Пятой республики. Однако вскоре, по личной просьбе Макрона, он вернулся к своим обязанностям. С большим трудом французским властям удалось временно разрешить внутренний кризис, но эти события серьезно подорвали репутацию Парижа в Брюсселе, нанеся ощутимый удар по репутации республики в объединении. В результате лидерство в блоке перешло к другим европейским политикам, таким как канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.