«Политическое землетрясение»: как западные СМИ оценили отставку Андрея Ермака на Украине

Западные СМИ оценили отставку главы офиса Владимира Зеленского — Андрея Ермака. Как сообщает Bloomberg, Зеленский оказался в уязвимом положении из-за потери высокопоставленного помощника. CNN отмечает, что увольнение Ермака может стать для главы киевского режима самым серьёзным испытанием с 2019 года. По данным The New York Times, ушедший в отставку Ермак сильно раздражал администрацию президента США Дональда Трампа. Как уточняет The Telegraph, ещё до того, как Ермак «оказался в опале», в администрации Трампа советовали Зеленскому снять с должности главу своего офиса из-за его незнания английского языка. Как считает The American Conservative, отставка Ермака стала своего рода «политическим землетрясением».