Полищук: РФ готова возобновить переговоры с Украиной

Руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сказал, что РФ готова готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле.
Дипломат сказал в интервью ТАСС, что «мяч находится на украинской стороне».
Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся в середине мая 2025 года, второй — в начале июня, третий в конце июля. Впоследствии обсуждалось возобновление переговоров и даже повышение их уровня, но конкретных решений не принималось.
Читайте материал «Интенсивность магнитной бури, почти достигшей максимальной категории, снизилась».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.