Полиция Уэльса отказалась возвращать украденный телефон владельцу

Все интересное началось уже после того, как преступление раскрыли. Мелвин пришел в участок забрать украденные вещи, и столкнулся с отказом. Дело в том, что вор успел воспользоваться телефоном по прямому назначению, то есть звонил с него. Из-за этого полицейские отказались возвращать телефон, ведь так Мейверинг получил бы доступ к персональным данным Рида.