Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Уэльса отказалась возвращать украденный телефон владельцу

По словам стражей порядка, на нем остались персональные данные вора.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: North Wales Police

Если у вас украли телефон, стоит обратиться в полицию: возможно, его удастся найти. Конечно, выследить вора и тем более успеть вернуть украденное непросто — но зато, если стражам порядка это удалось, телефон точно вернется хозяину?

Оказывается, не всегда: британская полиция из валлийского города Абергеле посчитала, что вернув телефон владельцу, она нарушит права вора. О необычном соблюдении закона о защите персональных данных рассказало издание LBC.

Потерпевший — житель Абергеле Мелвин Мейверинг. 18 мая прошлого года он проснулся и выяснил, что его дом ограбили: пропал мобильный телефон, банковские карты и проездной на автобус. Через несколько месяцев вора обнаружили: им оказался Дэниел Рид. Мужчина утверждал, что телефон принадлежит ему, но полиция не поверила задержанному.

Все интересное началось уже после того, как преступление раскрыли. Мелвин пришел в участок забрать украденные вещи, и столкнулся с отказом. Дело в том, что вор успел воспользоваться телефоном по прямому назначению, то есть звонил с него. Из-за этого полицейские отказались возвращать телефон, ведь так Мейверинг получил бы доступ к персональным данным Рида.

Перед тем, как его поймали, Рид успел ограбить как минимум еще одну квартиру и отель в городе Лландидно, тоже в Уэльсе. В минувшую среду над преступником состоялся суд — 33-летний мужчина признал себя виновным во всех трех ограблениях. Судья Никола Джонс приговорила его к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы.

После оглашения приговора судья спросила Мейверинга, вернули ли тому телефон, и мужчина ответил, что полиция до сих пор держит устройство у себя. Более того, все это время несчастный британец платил абонентскую плату — 18 фунтов в месяц (2200 рублей), хотя не имел доступа к устройству.

Судья назвала ситуацию абсурдной и приказала вернуть телефон потерпевшему. Кроме того, она пояснила, что вор первым нарушил закон о персональных данных, похитив телефон мистера Рида с ценными фотографиями, а потому соблюдать такую меру — просто нелепо.

Ранее рассказали про мужчину, который ограбил ювелирный магазин и три дня прятался в вентиляции этого самого магазина.