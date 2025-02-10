Полиция Уэльса отказалась возвращать украденный телефон владельцу

Если у вас украли телефон, стоит обратиться в полицию: возможно, его удастся найти. Конечно, выследить вора и тем более успеть вернуть украденное непросто — но зато, если стражам порядка это удалось, телефон точно вернется хозяину?
Оказывается, не всегда: британская полиция из валлийского города Абергеле посчитала, что вернув телефон владельцу, она нарушит права вора. О необычном соблюдении закона о защите персональных данных рассказало издание LBC.
Потерпевший — житель Абергеле Мелвин Мейверинг. 18 мая прошлого года он проснулся и выяснил, что его дом ограбили: пропал мобильный телефон, банковские карты и проездной на автобус. Через несколько месяцев вора обнаружили: им оказался Дэниел Рид. Мужчина утверждал, что телефон принадлежит ему, но полиция не поверила задержанному.
Все интересное началось уже после того, как преступление раскрыли. Мелвин пришел в участок забрать украденные вещи, и столкнулся с отказом. Дело в том, что вор успел воспользоваться телефоном по прямому назначению, то есть звонил с него. Из-за этого полицейские отказались возвращать телефон, ведь так Мейверинг получил бы доступ к персональным данным Рида.
Перед тем, как его поймали, Рид успел ограбить как минимум еще одну квартиру и отель в городе Лландидно, тоже в Уэльсе. В минувшую среду над преступником состоялся суд — 33-летний мужчина признал себя виновным во всех трех ограблениях. Судья Никола Джонс приговорила его к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы.
После оглашения приговора судья спросила Мейверинга, вернули ли тому телефон, и мужчина ответил, что полиция до сих пор держит устройство у себя. Более того, все это время несчастный британец платил абонентскую плату — 18 фунтов в месяц (2200 рублей), хотя не имел доступа к устройству.
Судья назвала ситуацию абсурдной и приказала вернуть телефон потерпевшему. Кроме того, она пояснила, что вор первым нарушил закон о персональных данных, похитив телефон мистера Рида с ценными фотографиями, а потому соблюдать такую меру — просто нелепо.
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