Полиция разыскала украденный грузовик мишленовских пирогов

Несколько дней назад Томми Бэнкс, британский шеф-повар со звездой Мишлен и владелец нескольких заведений в Йоркшире, рассказал в соцсетях о неприятном происшествии: неизвестные угнали у него целый фургон с фирменными пирогами для рождественской ярмарки.
Повар лишился 2500 пирогов и призывал общественность быть внимательными, если кто-нибудь предложит купить его фирменный пирог с рук. Также он обратился к мошенникам и призвал их отдать выпечку бездомным, чтобы она не пропала: деньги его волновали меньше, поскольку фургон был застрахован.
Продолжением истории поделилось издание Associated Press. Уже во вторник полиция разыскала фургон недалеко от города, примерно в 50 километрах от места угона. На нем успели заменить номера на краденые, но сам автомобиль был в ужасном состоянии и серьезно поврежден.
В соцсетях Томми рассказал, что пироги придется выбросить, потому что они пришли в негодность — видимо, в результате аварии или крайне неаккуратного вождения.
Очень жаль. Столько продуктов впустую. Увы, счастливого финала не получилось.
С другой стороны, эта история получила хоть какой-то финал. А вот дело о краже 22 тонн сыра из центра Лондона так и остается неразгаданным — несмотря на то, что знаменитый повар Джейми Оливер выступил с обращением к нации объединиться в поимке таких злостных гастрономических воров.