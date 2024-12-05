Полиция разыскала украденный грузовик мишленовских пирогов

Повар лишился 2500 пирогов и призывал общественность быть внимательными, если кто-нибудь предложит купить его фирменный пирог с рук. Также он обратился к мошенникам и призвал их отдать выпечку бездомным, чтобы она не пропала: деньги его волновали меньше, поскольку фургон был застрахован.