Полиция Нью-Йорка готова заплатить $10 тыс. за помощь в поимке Гринча

Гринч (англ. The Grinch) — персонаж детской книги писателя Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество» 1957 года, а также нескольких ее экранизаций, двух отдельных мультфильмов и игр. Изображается в виде антропоморфного зеленого существа, ненавидящего Рождество и пытающегося его испортить. В американской культуре Гринч стал одним из символов торжества, несмотря на свою ненависть к этому празднику.