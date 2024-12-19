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Полиция настороже: город во Флориде заполонили обезьяны

Ситуацию усугубляет то, что никто не знает, откуда появились эти приматы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Orange City Police Department

Полицейское управление Ориндж Сити (Флорида, США) предупредило общественность, что город заполонили приматы. Об инциденте пишет New York Post.

Сообщается, что точное количество обезьян, находящихся на свободе, остается неизвестным, однако полицейские призывают жителей проявлять осторожность при встрече с ними.

Специалисты настаивают, что животных нельзя кормить или гладить, так как это может привести к агрессивной реакции.

В настоящее время комиссия по охране рыбного хозяйства и дикой природы Флориды (FWC) возглавляет массовый поиск и вылов обезьян. Откуда они появились в Ориндж Сити — неизвестно.

Ранее рассказывали, что в США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян.