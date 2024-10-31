Полиция Душанбе предупредила о запрете GTA и Counter-Strike

Grand Theft Auto (GTA) — еще одна серия видеоигр, каждая из которых разрабатывалась преимущественно студией Rockstar North. Игры созданы в жанре action-adventure: игрок управляет выбранным персонажем в режиме от первого или от третьего лица, персонаж может свободно передвигаться по обширному миру игры как пешком, так и на автомобилях и других видах транспорта. Игровые задания в значительной степени связаны с грабежами, угоном автомобилей и другими тяжкими преступлениями. В процессе игрок может участвовать в перестрелках или иным образом нарушать общественный порядок в городах.