Полиция Душанбе предупредила о запрете GTA и Counter-Strike

Полиция Душанбе предупредила граждан страны и владельцев компьютерных клубов о том, что, согласно законам республики, «распространение неэтичных и жестоких видеороликов и игр строго запрещено». К таким играм Минкульт Таджикистана причислил в том числе GTA и Counter-Strike, сказано в сообщении.
Экспертиза министерства показала, что эти игры содержат «элементы насилия, убийств и грабежей». «Анализы правоохранительных органов также показывают, что, к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — сказано в сообщении городского управления МВД.
Ведомство потребовало от владельцев игровых клубов не допускать распространения указанных видеоигр. В полиции также рекомендовали родителям контролировать, во что играют их дети, так как подростки поддаются негативному влиянию и совершают преступления. Полиция Душанбе пригрозила рейдами и проверочными мероприятиями.
Counter-Strike — серия многопользовательских шутеров от первого лица. Игровой процесс идет в несколько раундов между двумя командами, одна из которых — «спецназ», а другая — «террористы». Режимов игры несколько: командный бой, спасение заложников, подрыв или обезвреживание бомбы, убийство/спасение VIP-игрока и др.
Первая игра Counter-Strike вышла в 2000 году, потом компания-разработчик Valve представила Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source (2004) и Counter-Strike: Global Offensive (2012). В сентябре 2023 года разработчик выпустил Counter-Strike 2.
Grand Theft Auto (GTA) — еще одна серия видеоигр, каждая из которых разрабатывалась преимущественно студией Rockstar North. Игры созданы в жанре action-adventure: игрок управляет выбранным персонажем в режиме от первого или от третьего лица, персонаж может свободно передвигаться по обширному миру игры как пешком, так и на автомобилях и других видах транспорта. Игровые задания в значительной степени связаны с грабежами, угоном автомобилей и другими тяжкими преступлениями. В процессе игрок может участвовать в перестрелках или иным образом нарушать общественный порядок в городах.
Последняя игра серии, GTA V, вышла в 2013 году. Новая часть, GTA VI, находится в разработке, релиз ожидается в 2025 году.