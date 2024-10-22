Полицейский больше 10 лет притворяется сыном китаянки, потерявшей ребенка

Как пишет South China Morning Post, в 2003 году у Ся Чжанхая и его жены Лянь Цяоцин из провинции Шаньси погиб сын. После этого женщину парализовало и у нее начались проблемы с памятью. Муж, чтобы не травмировать ее, решил сказать, что их сын жив и работает в другом городе.
Однажды мужчина увидел по телевизору полицейского из Шанхая по имени Цзян Цзинвэй. Он напомнил Ся Чжанхаю покойного сына. В конце 2013 года он связался с ним и попросил о встрече, мужчина согласился. В итоге полицейский представился Лянь Цяоцин ее сыном, и она ему поверила.
В 2016 году полицейский пригласил пару в Шанхай, а в 2018 году сам приехал к ним на празднование Нового года. Сейчас мужчина часто общается с ними по видеосвязи. Он называет Лянь Цяоцин матерью. Однажды во время звонка она заметила седину в его волосах и сказала: «Сынок, ты стареешь».
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