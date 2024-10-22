Полицейский больше 10 лет притворяется сыном китаянки, потерявшей ребенка

В 2016 году полицейский пригласил пару в Шанхай, а в 2018 году сам приехал к ним на празднование Нового года. Сейчас мужчина часто общается с ними по видеосвязи. Он называет Лянь Цяоцин матерью. Однажды во время звонка она заметила седину в его волосах и сказала: «Сынок, ты стареешь».