Полицейские в США поймали сбежавшую макаку в розовой балетной пачке

Кажется в рейтинге самых зрелищных и нелепых погонь с непредсказуемым финалом появился явный лидер. А все благодаря паукообразной обезьяне, которая жила себе в штате Миссури вместе с человеком, но в один прекрасный момент решила, что с нее хватит — открыла дверь и покинула жилище.
В службе 911 привыкли ко всякому. Но на этот раз звонящий нашел чем удивить прожженных операторов. Он рассказал им, что на перекрестке двух шоссе неподалеку от города Отто средь бела дня разгуливает примат в розовой балетной пачке.
Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили на месте обезьяну, которая, кажется, никуда не торопилась и даже расслаблено позировала перед камерами зевак.
«После осторожных переговоров и некоторых уговоров шерифам удалось достаточно близко подойти к вопросу и взять ситуацию с бананами под контроль без каких-либо происшествий», — рассказали Daily Mail в офисе шерифа округа Джефферсон.
Переговоры с обезьяной закончились тем, что один из полицейских опустился на колени перед «балериной» и взял ее за руки, словно собираясь танцевать. На животное даже не понадобилось надевать наручники — в тот же день его передали хозяину.
В офисе шерифа с гордостью отметили: ситуация — «яркий пример того, что сотрудники правоохранительных органов никогда не знают, с чем им придется столкнуться при каждом вызове, но готовы справиться со всем, что им подкинет работа». Звучит гимн США, раздаются праздничные выстрелы, офицер получает медаль за храбрость и мастерство находить общий язык с животными. Где-то плачет доктор Дулиттл. Может быть, эти шерифы еще и знают, почему ящерицы и змеи периодически высовывают язык?