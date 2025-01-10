Полицейские в США поймали сбежавшую макаку в розовой балетной пачке

В офисе шерифа с гордостью отметили: ситуация — «яркий пример того, что сотрудники правоохранительных органов никогда не знают, с чем им придется столкнуться при каждом вызове, но готовы справиться со всем, что им подкинет работа». Звучит гимн США, раздаются праздничные выстрелы, офицер получает медаль за храбрость и мастерство находить общий язык с животными. Где-то плачет доктор Дулиттл. Может быть, эти шерифы еще и знают, почему ящерицы и змеи периодически высовывают язык?