Полезные свойства кофе, о которых вы точно не знали

Этот популярный бодрящий напиток, который каждое утро заряжает нас необходимой энергией, имеет множество интересных и полезных свойств. А каких именно — рассказываем в этом материале.

1. Ускоряет метаболизм

Да, на самом деле это так. Кофе влияет на обмен веществ: увеличивает количество калорий, которые сжигаются организмом. Но есть и обратная сторона этого свойства. Метаболизм ускоряется только первое время. Если употреблять кофе регулярно, то быстрого обмена веществ ждать не стоит.

2. Замедляет возрастные изменения кожи

Кофе содержит антиоксиданты. Это такие вещества, которые блокируют действие частиц, негативно влияющих на кожу. Если мы с помощью кофе хотим улучшить состояние кожи, то правильнее всего будет использовать косметические средства с его содержанием, а не употреблять его в чистом виде.

3. Помогает бороться с депрессией

При употреблении кофе вырабатывается дофамин — гормон радости. Люди, которые регулярно пьют кофе в умеренных количествах, реже сталкиваются с депрессивными расстройствами.

4. Не вызывает бессонницу

Кофеин дает бодрящий эффект, но продлиться он может не более 3-х часов. Да и будет он не настолько сильным, чтобы вызвать бессонницу. Исключение — люди с повышенной чувствительностью.

5. Улучшает работу сердца

Люди, которые употребляют кофе каждый день в умеренных количествах, имеют на 11% меньший риск заболеваний сердца.