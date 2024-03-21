Полезные, но не для всех: Врач рассказала, кому опасно есть финики

По словам нутрициолога, финики содержат калий и магний, который необходим для нормальной работы сердца и нервной системы. Но не нужно забывать о том, что эти плоды очень калорийные и людям с определёнными заболеваниями следует относиться к ним с осторожностью. Ограничить их употребление или полностью исключить из рациона рекомендуется пациентам с сахарным диабетом или заболеваниями сердца на фоне лишнего веса. Тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть, эксперт советует умеренное употребление.