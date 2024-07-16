Полезные и вредные привычки для ваших зубов

Твердая щетина на зубной щетке тоже портит эмаль и травмирует десны. «Люди обычно и так прилагают слишком много сил, когда чистят зубы, так что усугублять это жесткой щетиной не стоит», — поясняет доктор Мессина. Он советует использовать мягкую щетину и в целом обращаться с зубами аккуратнее. Чтобы не забывать об этом, можно использовать современную электрическую щетку: многие новые модели издают сигнал, если вы слишком сильно давите на зубы.