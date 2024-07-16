Полезные и вредные привычки для ваших зубов

Секрет здоровых зубов прост: чистите их дважды в день, пользуйтесь зубной нитью и регулярно проверяйтесь у врача. Впрочем, есть и более сложные нюансы: некоторые привычки приносят пользу, а другие популярные методы заботы о зубах, напротив, их только портят.
Доктор Мэттью Мессина, клинический директор и доцент в Государственном колледже стоматологии Огайо, рассказал газете The New York Times, как следует заботиться о здоровье зубов — а чего, наоборот, делать не стоит.
Плохая привычка: пользоваться зубной пастой с частичками угля.
Такая зубная паста и правда помогает отбеливать зубы, но слишком высокой ценой. Уголь — сильный абразив, который счищает внешнюю эмаль зубов. Это ослабляет их и делает чувствительнее, и загрязняться с каждым разом они будут все быстрее.
Эмаль — твердый кристаллический материал, который покрывает зубы и защищает их. Если счистить верхний слой эмали, зубы и правда становятся белее, но ненадолго — а на зубах с тонкой эмалью с большей вероятностью появятся трещины, пятна и полости. Эмаль не восстанавливается, поэтому любой урон, который мы ей наносим, невосполним, — объясняет доктор Мессина.
Хорошая привычка: чистить зубы мягкой щеткой
Твердая щетина на зубной щетке тоже портит эмаль и травмирует десны. «Люди обычно и так прилагают слишком много сил, когда чистят зубы, так что усугублять это жесткой щетиной не стоит», — поясняет доктор Мессина. Он советует использовать мягкую щетину и в целом обращаться с зубами аккуратнее. Чтобы не забывать об этом, можно использовать современную электрическую щетку: многие новые модели издают сигнал, если вы слишком сильно давите на зубы.
Плохая привычка: пить газировку, кофе и спортивные напитки.
Сахар действительно портит ваши зубы — а сахар в жидкости делает это еще быстрее. Сладкая среда помогает размножаться бактерии, которая разлагает наши зубы и вызывает кариес. Кислотные напитки тоже влияют на зубы разрушительно: кислота вымывает эмаль.
В газировке и спортивных напитках много и кислоты, и сахара, поэтому для зубов они вредны вдвойне. Один напиток в день особого вреда не нанесет, но регулярное употребление испортит ваши зубы достаточно быстро. Сюда же относится кофе с сахаром: кислоты в нем много, даже если кислыми на вкус он не кажется.
«Карамельные маккиато порой опаснее любой газировки», — предупреждает доктор Натали Питерсон, врач школы стоматологии при Уинверситете Миннесоты.
Хорошая привычка: полоскать рот водой
Каждый раз после еды или сладкого напитка прополаскивайте рот обычной водой так вы сразу уменьшите объем вредных бактерий и не дадите им размножиться. Еще это, кстати, поможет от плохого запаха. Особенно это полезно, если в еде было много сахара или кислот.
Хорошая привычка: чистить зубы не сразу после еды
Доктор Мессина советует ждать примерно полчаса после еды перед тем, как чистить зубы. Эмаль, которая могла размягчиться от сахара и кислот, снова окрепнет (реминерализуется), и устойчивее встретит чистку. Так вы меньше повредите зубы.
Плохая привычка: использовать зубочистки
Чистить зубы ногтями или деревянными зубочистками — плохая идея. Так легко можно травмировать десны или повредить зубы, а еще случайно затолкать еду вглубь, откуда ее будет еще сложнее вычистить.
Врачи советуют пользоваться специальными межзубными ершиками — это безопасно и эффективно, даже эффективнее зубной нити. А еще они меньше всего повреждают десны.
Плохая привычка: использовать зубы вместо инструментов
Люди часто пользуются зубами, чтобы открыть упаковку, расколоть орех или сделать еще что-то в рамках мелкого ремонта — не надо так. Врачи поясняют, что зубы у вас одним, а инструмент можно купить новый и гораздо дешевле. Кроме того, зубная эмаль рассчитана на определенный набор движений (кусание, жевание), и при других нагрузках очень легко может сколоться.
А вот у акул, кстати, таких проблем нет, потому что их зубы растут и меняются всю жизнь. Как так вышло и есть ли у человека шанс разжиться бесконечными зубами, рассказываем в небольшом видео.
Георгий Мазуркевич