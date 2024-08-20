Полезно в меру. Сколько сыра можно съесть в день

Специалист отметила, что сыр — продукт высокой питательной ценности. В нем много белка (26 г на 100 г продукта), большое количество витаминов (А, группы В, D, в меньшем количестве РР и С) и минеральных веществ, таких как магний, кальций, фосфор, калий и др. «Причем в сыре, как ни в каком другом продукте, кальций и фосфор находятся в наиболее оптимальном балансе. Тем самым кальций, который мы получаем из сыра, очень хорошо усваивается», — отмечает эксперт.