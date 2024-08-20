Полезно в меру. Сколько сыра можно съесть в день

Любителям сыра стоит знать, что хоть этот продукт и очень полезный, злоупотреблять им не стоит.
«Допустимой нормой потребления твердых и полутвердых сортов сыра считается 40−50 г в сутки. Мягких сыров можно употреблять до 100 г в сутки», — рассказала aif.ru ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Елена Щетинина.
Специалист отметила, что сыр — продукт высокой питательной ценности. В нем много белка (26 г на 100 г продукта), большое количество витаминов (А, группы В, D, в меньшем количестве РР и С) и минеральных веществ, таких как магний, кальций, фосфор, калий и др. «Причем в сыре, как ни в каком другом продукте, кальций и фосфор находятся в наиболее оптимальном балансе. Тем самым кальций, который мы получаем из сыра, очень хорошо усваивается», — отмечает эксперт.
Так что сыр обязательно должен присутствовать в рационе, но в разумном количестве.