Полезно ли принимать холодный душ

Многие уверены, что закаляться полезно: холодный душ по утрам, купель после бани, крещенские купания и другие занятия в холодной воде, как считается, помогают укреплять здоровье.
История таких практик восходит к древности: еще античные греки погружались в холодную воду, чтобы сделать организм сильнее. К сожалению, в целом наука эти идеи не подкрепляет. Как объяснил CNN профессор ортопедической хирургии доктор Кори Саймон, на тему влияния холодной воды на общее здоровье тела было проведено более ста исследований, большинство из которых или имеют методологические ошибки, или же проводились на небольшой группе испытуемых, большинство и которых были молодыми здоровыми людьми.
Но тем не менее эксперты склонны видеть в холодном душе возможную пользу, так что в некоторых случаях принимать его, возможно, все же стоит — даже сам доктор Саймон регулярно принимает холодный душ.
Ментальное здоровье
Холодная вода — источник дискомфорта, стресса и даже болевых ощущений. заставить свое тело превозмогать некомфортные условия по собственному желанию — полезная практика для контроля над своим организмом. Постепенно приучать себя выдерживать холодную температуру полезно уже для того, чтобы контролировать свои инстинкты, считает доктор.
Это помогает в остальной жизни: по результатам исследований, люди, которые принимают холодный душ на 1−2 минуты каждый день, в целом испытывают меньше стресса в жизни. дыхательные практики делают этот эффект еще заметнее. Сам доктор Саймон принимает душ 1 или 2 раза в неделю, и это тоже, по его словам, помогает ему справляться со стрессом в других ситуациях.
Стрессовая ситуация также заставляет организм вырабатывать больше гормонов (эпинефрина, норэпинефрина, дофамина), и от такой процедуры чаще всего улучшается настроение и мыслительные способности (не в процессе, а после нее). Из-за выработки гормонов многим даже может показаться, что холодный душ снимает боль, хотя это не совсем так.
Влияние на сердце
Охлаждение кожи заставляет активно работать сердечную мышцу и усиливает кровообращение — но считать это полезной тренировкой доктор Саймон не советует. Людям, страдающим от диабета или других сердечно-сосудистых заболеваний, такая встряска может быть вредна, так что лучше сперва посоветоваться с врачом — иначе последствия могут быть самыми печальными.
Укрепление иммунитета
Результаты исследований о связи иммунитета и холодного душа доктор считает неоднозначными — чаще всего их проводили недолго и на небольших группах пациентов. Общая статистика гласит, что люди, которые время от времени принимают холодный душ, реже берут больничные на работе — но это может быть связано и с тем, что они в целом ведут более здоровый образ жизни.
Холодный душ также иногда советую принимать после тренировок, но доктор Саймон рекомендует не делать этого сразу после физической активности — воспалительные процессы в мышцах укрепляют их и способствуют мышечному росту. По мнению врача, принимать холодный душ лучше вообще не в дни тренировок.
Как принимать холодный душ
- Посоветоваться с врачом
- Начинать постепенно, понижая температуру понемногу. В результате стоит остановиться на воде температурой 10−15° — очень низких температур и перепадов лучше избегать.
- Для начала стоит принимать такой душ всего на 30 секунд, после чего добавлять по 15 секунд раз в несколько недель.
- Во время душа важно прислушиваться к своему телу. Практику можно дополнить глубоким дыханием.
Хотя польза холодного душа для организма не доказана, врачи рекомендуют его как средство справиться со стрессом — уже один этот эффект помогает вести более здоровую жизнь.
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Георгий Мазуркевич