Полезно ли принимать холодный душ

Это помогает в остальной жизни: по результатам исследований, люди, которые принимают холодный душ на 1−2 минуты каждый день, в целом испытывают меньше стресса в жизни. дыхательные практики делают этот эффект еще заметнее. Сам доктор Саймон принимает душ 1 или 2 раза в неделю, и это тоже, по его словам, помогает ему справляться со стрессом в других ситуациях.