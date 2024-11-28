Полеты во время беременности: как сделать их комфортнее

Время вашей поездки может существенно повлиять на ваш комфорт и безопасность. Второй триместр (с 14-й по 28-ю неделю) часто считается самым безопасным и комфортным временем для путешествий. В этот период утренняя тошнота обычно проходит, а уровень энергии повышается.