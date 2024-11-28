Полеты во время беременности: как сделать их комфортнее

Авиаперелеты, как правило, безопасны для беременных, однако необходимо помнить о некоторых жизненно важных аспектах — от понимания состояния своего здоровья до ознакомления с правилами авиакомпании и снижения потенциальных рисков для здоровья во время полета.
В Simple Flying рассказали, как сделать перелет во время беременности безопасным и комфортным.
Проконсультируйтесь с врачом перед путешествием
Прежде чем покупать билеты на самолет, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Он оценит ваше состояние здоровья, течение беременности, а также определит, есть ли противопоказания к полету.
При некоторых состояниях, такие как тяжелая анемия, серповидноклеточная анемия или преждевременные роды в анамнезе, могут потребоваться особые меры предосторожности или даже рекомендация воздержаться от перелетов.
Врачи также советуют пройти пренатальный скрининг, чтобы убедиться, что беременность протекает нормально.
Ознакомьтесь с политикой авиакомпании
У авиакомпаний разные правила в отношении перевозки беременных пассажирок, особенно по мере приближения срока родов.
Многие авиакомпании ограничивают поездки после 36-й недели беременности; некоторые могут потребовать справку от врача, подтверждающую срок родов и то, что вы можете лететь.
Перед полетом рекомендуется уточнить правила у конкретной авиакомпании.
Примите меры по предотвращению тромбоза глубоких вен
Беременность повышает риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) — состояния, при котором в глубоких венах, часто в ногах, образуются тромбы.
Длительные перелеты во время беременности еще больше повышают риск ТГВ из-за длительного пребывания в одной позе и почти неподвижном состоянии.
Чтобы снизить риск, следует:
- пить больше воды;
- регулярно двигаться;
- носить компрессионные чулки.
Выберите оптимальное время для путешествия
Время вашей поездки может существенно повлиять на ваш комфорт и безопасность. Второй триместр (с 14-й по 28-ю неделю) часто считается самым безопасным и комфортным временем для путешествий. В этот период утренняя тошнота обычно проходит, а уровень энергии повышается.
Сделайте полет комфортнее
Для того, чтобы полет прошел более комфортно, рекомендуется:
- взять с собой записи о беременности. Они пригодятся в том случае, если вам потребуется медицинская помощь во время полета;
- одеваться удобно. Носите свободную одежду и обувь, которая не стесняет движения;
- не забывать о питании. Возьмите с собой полезные перекусы, чтобы чтобы поддерживать уровень энергии и предотвратить тошноту.
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