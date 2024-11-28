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Полеты во время беременности: как сделать их комфортнее

Рассказываем, что поможет сделать полет безопаснее и комфортнее.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Simple Flying

Авиаперелеты, как правило, безопасны для беременных, однако необходимо помнить о некоторых жизненно важных аспектах — от понимания состояния своего здоровья до ознакомления с правилами авиакомпании и снижения потенциальных рисков для здоровья во время полета.

В Simple Flying рассказали, как сделать перелет во время беременности безопасным и комфортным.

Проконсультируйтесь с врачом перед путешествием

Прежде чем покупать билеты на самолет, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Он оценит ваше состояние здоровья, течение беременности, а также определит, есть ли противопоказания к полету.

При некоторых состояниях, такие как тяжелая анемия, серповидноклеточная анемия или преждевременные роды в анамнезе, могут потребоваться особые меры предосторожности или даже рекомендация воздержаться от перелетов.

Врачи также советуют пройти пренатальный скрининг, чтобы убедиться, что беременность протекает нормально.

Ознакомьтесь с политикой авиакомпании

У авиакомпаний разные правила в отношении перевозки беременных пассажирок, особенно по мере приближения срока родов.

Многие авиакомпании ограничивают поездки после 36-й недели беременности; некоторые могут потребовать справку от врача, подтверждающую срок родов и то, что вы можете лететь.

Перед полетом рекомендуется уточнить правила у конкретной авиакомпании.

Примите меры по предотвращению тромбоза глубоких вен

Беременность повышает риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) — состояния, при котором в глубоких венах, часто в ногах, образуются тромбы.

Длительные перелеты во время беременности еще больше повышают риск ТГВ из-за длительного пребывания в одной позе и почти неподвижном состоянии.

Чтобы снизить риск, следует:

  • пить больше воды;
  • регулярно двигаться;
  • носить компрессионные чулки.

Выберите оптимальное время для путешествия

Время вашей поездки может существенно повлиять на ваш комфорт и безопасность. Второй триместр (с 14-й по 28-ю неделю) часто считается самым безопасным и комфортным временем для путешествий. В этот период утренняя тошнота обычно проходит, а уровень энергии повышается.

Сделайте полет комфортнее

Для того, чтобы полет прошел более комфортно, рекомендуется:

  • взять с собой записи о беременности. Они пригодятся в том случае, если вам потребуется медицинская помощь во время полета;
  • одеваться удобно. Носите свободную одежду и обувь, которая не стесняет движения;
  • не забывать о питании. Возьмите с собой полезные перекусы, чтобы чтобы поддерживать уровень энергии и предотвратить тошноту.

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