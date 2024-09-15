Полцарства за «копейку»: как эволюционировали легендарные «Жигули»

Первая модель ВАЗ-2101 получила в народе прозвище «копейка». Всеобщую любовь она заслужила благодаря своей фантастической «неубиваемости». Неприхотливым автомобилям требовался капитальный ремонт только после десяти путешествий из Москвы до Владивостока. Некоторым машинам он не нужен был даже после 20 лет постоянной эксплуатации.
В дальнейшем этот автомобиль неоднократно модернизировали.
Копейка
Первая модель автомобилей «Жигули» была создана на платформе итальянского FIAT 124. Когда иностранный автомобиль превращался в советский, инженеры прошлись по всем системам и внесли более 800 изменений. Они должны были приспособить авто к нашим дорогам и климату.
Универсал
В 1971 году с конвейера сошел первый советский универсал. Но конкуренцию с седанами он не выдерживал: за время существования модели было выпущено всего 660 тысяч экземпляров.
Четверть россиян планируют покупку автомобиля.
Трешка
В 1972 году родилась мечта миллионов советских людей: ВАЗ 2103, в народе «тройка». Это люксовая версия «копейки», над обликом которой трудился центр стиля Fiat совместно с представителями ВАЗ. Стоимость машины кусалась. Не каждый автолюбитель мог позволить себе эту машину.
Шестерка
В 1976 году появилась обновленная версия третьей модели, которая получила индекс ВАЗ 2106. На тот момент это был самый мощный советский автомобиль. С1976 по 2006 год произведено 4,5 миллиона экземпляров. Многие считают, что ВАЗ 2106 — «лучшие “Жигули” всех времен и народов».
Семерка
В 1982 году на свет появился ВАЗ 2107. По отечественным меркам, «семерка» считалась люксовым авто. В шутку ее называли «Хочу быть “Мерседесом”.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Егор Васильев, автоэксперт:
— Классический седан ВАЗ-2107, также известный как «семерка», до сих пор заслуженно удерживает звание самого популярного автомобиля на вторичном рынке. Это объясняется его надежностью, максимальной простотой и ценой. По сути, ВАЗ-2107 — это вершина эволюции отечественного заднего привода.