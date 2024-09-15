Полцарства за «копейку»: как эволюционировали легендарные «Жигули»

Первая модель ВАЗ-2101 получила в народе прозвище «копейка». Всеобщую любовь она заслужила благодаря своей фантастической «неубиваемости». Неприхотливым автомобилям требовался капитальный ремонт только после десяти путешествий из Москвы до Владивостока. Некоторым машинам он не нужен был даже после 20 лет постоянной эксплуатации.