Пол Маккартни планирует выпустить альбом в 2025-м

«Так что я надеюсь вернуться к этому и закончить множество песен. Как насчет такого? “Мое намерение на Новый год — закончить альбом!”» — написал Маккартни на своем сайте в ответ на вопрос поклонника о планах на 2025-й. Артист также намекнул на выпуск тизера к студийнику.