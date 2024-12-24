Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Маккартни планирует выпустить альбом в 2025-м

Экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни заявил, что в 2025 году намерен выпустить свежую пластинку. По словам музыканта, он работал над новым материалом, но из-за тура ему пришлось отложить запись.

Источник: Звук

Экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни заявил, что в 2025 году намерен выпустить свежую пластинку. По словам музыканта, он работал над новым материалом, но из-за тура ему пришлось отложить запись.

«Так что я надеюсь вернуться к этому и закончить множество песен. Как насчет такого? “Мое намерение на Новый год — закончить альбом!”» — написал Маккартни на своем сайте в ответ на вопрос поклонника о планах на 2025-й. Артист также намекнул на выпуск тизера к студийнику.

Предыдущий лонгплей Пола McCartney III увидел свет в 2020-м.

Недавно исполнитель воссоединился со своим бывшим коллегой по The Beatles Ринго Старром на концерте в Лондоне. Шоу завершило турне легенды Got Back.