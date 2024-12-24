Пол Маккартни планирует выпустить альбом в 2025-м

Экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни заявил, что в 2025 году намерен выпустить свежую пластинку. По словам музыканта, он работал над новым материалом, но из-за тура ему пришлось отложить запись.
«Так что я надеюсь вернуться к этому и закончить множество песен. Как насчет такого? “Мое намерение на Новый год — закончить альбом!”» — написал Маккартни на своем сайте в ответ на вопрос поклонника о планах на 2025-й. Артист также намекнул на выпуск тизера к студийнику.
Предыдущий лонгплей Пола McCartney III увидел свет в 2020-м.
Недавно исполнитель воссоединился со своим бывшим коллегой по The Beatles Ринго Старром на концерте в Лондоне. Шоу завершило турне легенды Got Back.