Покушение на возвращение: Мэрилин Мэнсон выпустил альбом о своей отмене

О том, что Мэнсон перешел в режим нападения, свидетельствуют не только тексты. В музыкальном плане One Assassination Under God — Chapter 1 — лучший альбом Marilyn Manson за очень много лет. Возможно, со времен Holy Wood (2000), на котором артист так же защищался от скандалов, в то время — связанных с трагедией в школе. Его обвиняли в том, что музыка группы заставляет подростков брать оружие и расстреливать окружающих. Впоследствии Майкл Мур символически вставил интервью с Мэнсоном в свой фильм «Боулинг для Колумбины», призывающий запретить продажу амуниции в магазинах.