Покушение на возвращение: Мэрилин Мэнсон выпустил альбом о своей отмене

В пятницу 22 ноября вышел One Assassination Under God — Chapter 1, первый альбом группы Marilyn Manson за четыре года. И первый, выпущенный после того, как на их лидера, Мэрилина Мэнсона (в миру Брайана Уорнера), обрушилась волна судебных исков и обвинений в абьюзе, домогательствах и изнасилованиях. Мэнсон, кстати, ни в чем не сознается и даже подал на одну из жертв иск за клевету. «Известия» ознакомились с альбомом — и поразились его непримиримости и злости.
В ожидании концерта
30 сентября газета Los Angeles Times выпустила интересный материал, озаглавленный «Мэрилин Мэнсон едет в турне после обвинений в изнасиловании. Активисты в ярости». Журналист Аугуст Браун отправился к концертному залу Honda Center в Анахайме, где группа Marilyn Manson выступала на разогреве (!) популярной метал-группы Five Finger Death Punch.
На подходе к «Хонда Сентр» Браун обнаружил две группы активисток и активистов. Одни протестовали против концерта лично лидера группы Мэрилина Мэнсона, другие собрались в поддержку знаменитого рокера. Поводом как для протестов, так и для поддержки стали многочисленные обвинения, выдвинутые несколькими женщинами. Самыми заметными из них стали многократная номинантка на «Золотой глобус» и «Эмми» актриса из США Эван Рейчел Вуд и ее британская коллега Эсме Бьянко. Они обвиняют рокера в многочисленных случаях эмоционального и сексуального насилия.
— Это просто дикость, что Мэнсон как ни в чем не бывало едет в турне и выпускает новый альбом, — заявила Брауну активистка Каролин Хелдман, организовавшая протест перед выступлением Мэнсона. — Это откровенное потакание обвиняемому в изнасилованиях. Я никогда не видела, чтобы прибыль настолько явно ставилась выше порядочности.
Инфлюэнсер Кристен Лейсфилд, на своем ютюб-канале Colonel Kurtz разбирающая громкие поп-культурные скандалы, выступила организатором контр-протеста и заявила Брауну: «Обвинения против Мэнсона — обман и фарс, которые продолжаются почти четыре года. Этот человек не виновен в том, в чем его обвиняют».
Хронология обвинений
В своем материале Аугуст Браун лишь кратко упоминает музыку Мэнсона и его концерты, а фокусируется главным образом на протестах в защиту и против музыканта и на различных обвинениях в его адрес. Оно и понятно: обстоятельства вокруг личной жизни Мэнсона в западном новостном и медиапространстве полностью затмили его музыку.
Сага с обвинениями в адрес Мэнсона продолжается уже так долго и обросла таким количеством подробностей, что дать их краткое изложение, не упустив важных деталей, практически невозможно. Но мы все равно попробуем.
В 2021 году бывшая невеста Мэрилина Мэнсона и звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что в прошлом подверглась насилию со стороны музыканта. Еще в 2016 году Вуд дала интервью журналу Rolling Stone, заявив, что была дважды изнасилована, однако тогда она не называла имя Мэнсона. В 2019 году, благодаря ее усилиям, в Калифорнии был принят «Акт феникса», который продлевает срок давности по делам о домашнем насилии до пяти лет с момента случая сексуального насилия.
Вскоре после первых заявлений Вуд, в которых открыто упоминался Мэнсон, обвинения против рокера выдвинули еще четыре женщины. Мэнсон назвал эти обвинения «ужасными искажениями реальности» и заявил, что все его отношения были исключительно добровольными. Тем не менее, в разгар скандала с музыкантом расторгли контракты его лейбл Loma Vista Recordings, агентство и менеджер.
В отношении Мэнсона было подано несколько гражданских исков. Среди них выделялись дела актрисы Эсме Бьянко и модели Эшли Морган Смитлайн. Адвокаты музыканта отрицали все обвинения, утверждая, что они сфабрикованы. Бывшая жена Мэнсона, модель Дита фон Тиз и его бывшая любовница актриса Роуз Макгоуэн заявили, что в отношениях с ними Мэнсон вел себя корректно.
Некоторые дела были отклонены из-за процессуальных нарушений, другим же суды давали дорогу. В январе 2023 года Мэнсон достиг мирового соглашения с Бьянко, что нередко рассматривается многими как косвенное признание частичной вины. Смитлайн позже отозвала свои обвинения, заявив, что некие неназванные люди убедили ее дать ложные показания.
В феврале 2023 года Мэнсон подал встречный иск против Вуд и ее соратницы Эшли «Илмы» Гор. Иск был связан с документальным сериалом «Восстание феникса», показанным на HBO в марте 2022 года. Мэнсон обвинил Вуд и Гор в подделке документов (в частности — фальшивого письма от якобы сотрудника ФБР), а также в краже его личных данных. Кроме того, бывшая возлюбленная Мэнсона, Грета Аврора, заявила, что Вуд и Гор пытались убедить ее ложно обвинить музыканта в изнасиловании. Суд отклонил претензии и обязал Мэнсона возместить судебные издержки ответчиков.
Параллельно Мэнсон достиг мирового соглашения с ещё одной женщиной, имя которой по юридическим причинам не разглашается. В 2024 году судья штата Нью-Йорк дал ход иску Бьянки Кайн, обвинившей Мэнсона в домогательствах в 1990-х годах, когда Кайн еще была несовершеннолетней.
Все это время Департамент шерифа округа Лос-Анджелес вел свое собственное расследование обвинений против музыканта. В 2022 году материалы дела были переданы окружному прокурору Джорджу Гаскону, однако он отказался выдвигать обвинения, сославшись на недостаток доказательств. Однако уже в октябре 2024 Гаскон сообщил, что рассматривает новые улики, а Эсме Бьянко публично обвинила прокуратуру в ненадлежащем ведении дела.
Покушение на убийство
Все обстоятельства, связанные с обвинениями против Мэнсона, требуют значительной части его времени и внимания. В худшем случае — который вполне возможен, учитывая серьезность обвинений и необходимость защищаться в судах сразу в трех штатах (помимо Калифорнии и Нью-Йорка в многочисленных исках еще фигурирует штат Джорджия), — музыканту грозит многолетнее тюремное заключение.
Поэтому нет ничего удивительного, что новый альбом Marilyn Manson в основном посвящен реакции артиста на суды и скандалы. Названный One Assassination Under God — Chapter 1 («Одно убийство под Богом, часть первая», перефразировка строки «Одна нация под Богом» из американской клятвы верности флагу), он насыщен почти неприкрытыми угрозами в адрес женщин, выдвинувших обвинения, их адвокатов и активистов.
Интерпретировать некоторые тексты пластинки иначе довольно сложно. «Мне плевать, если ты скажешь, что тебе жаль. / Я не приму твоей капитуляции. / Пора разобраться с теми, кто меня запугивает /И смыть мишень со своей спины. / Мой красный флаг — это твой белый флаг, но пропитанный кровью».
Месть, однако, не единственная тема альбома. Выделяется песня As Sick As the Secrets Within, посвященная алкоголю и наркотикам — двум порокам, от которых Мэнсон, судя по его нынешнему виду, наконец избавился. Но основной посыл понятен: вот он я, я еще здесь, вам меня не победить, и я еще приду плюнуть на ваши могилы.
Максимальная атака
О том, что Мэнсон перешел в режим нападения, свидетельствуют не только тексты. В музыкальном плане One Assassination Under God — Chapter 1 — лучший альбом Marilyn Manson за очень много лет. Возможно, со времен Holy Wood (2000), на котором артист так же защищался от скандалов, в то время — связанных с трагедией в школе. Его обвиняли в том, что музыка группы заставляет подростков брать оружие и расстреливать окружающих. Впоследствии Майкл Мур символически вставил интервью с Мэнсоном в свой фильм «Боулинг для Колумбины», призывающий запретить продажу амуниции в магазинах.
Давно ушел в прошлое экстремальный метал, за счет которого Мэнсон стал популярен в 1990-е. Закончились эксперименты с электроникой, индастриалом и старорежимным готическим роком, в которые Мэнсон погружался все 2000-е и 2010-е. Новая работа — это местами неожиданно блюзовый классический рок. Скажем, некоторые песни вполне можно представить в исполнении Оззи Осборна 1990-х годов. Такой стиль новому Мэнсону очень идет: медлительная и будто косолапая взрывная музыка полностью дает раскрыться новообретенной злости артиста.
Но вопрос, кто будет сегодня слушать эту музыку, кроме совершенно прожженных поклонников артиста? One Assassination Under God — Chapter 1 выходит на андеграундном лейбле, с минимальным промоушном, про него не пишут в западных изданиях ни слова, а репутация Мэнсона фактически разрушена. До большинства потенциальных слушателей он просто не дойдет. А многие не захотят знакомиться с пластинкой из-за обвинений в адрес Мэнсона.
Да и к тому же, не то чтобы Мэрилин Мэнсон когда-то делал прямо гениальное искусство. Даже его лучшие альбом работали за счет внемузыкального образа группы и самого артиста. Если вернуться к тому же Holy Wood или диску Antichrist Superstar, легко убедиться, что на них звучит довольно стандартный для 1990-х тяжелый рок. Симпатичный, хорошо сделанный — но явно не гениальный. Что уж говорить об One Assassination Under God — Chapter 1. Это не та музыка, без которой жизнь будет неполной.
Кажется, выпуск альбома не мог обойтись без согласия команды адвокатов, особенно учитывая, что в США тексты песен нередко используются в судах как доказательства (пример — недавние дела против популярных рэперов Ганны и Янг Тага). Возможны два объяснения того, почему альбом вышел таким, каким вышел.
Первый вариант: команда Мэнсона чувствует, что ее шансы отбиться в судах довольно высоки. Именно поэтому рокер избрал настолько самоуверенную тактику.
Второй вариант: положение Мэнсона настолько плохо и обвинения настолько загнали его в угол, что каяться, исповедоваться и просить прощения не имеет смысла. Это все равно не сработает, а значит, можно еще помахать тем самым красным флагом. Это, в конце концов, вполне в духе Мэнсона, который никогда не приносил извинений.