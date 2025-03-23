«Покупка, раскаяние, повтор»: как зависимость от маркетплейсов разрушает вашу жизнь

— В данной ситуации поможет осознание того, что ваш партнер, листая маркетплейсы, ищет не вещь, а эмоциональную дозу. Онлайн-платежи не вызывают той боли расставания с деньгами, что наличные. Это создает иллюзию ненастоящей траты. Шопоголики — это ловцы эмоций. Когда человек не получает эмоции, например, в отношениях, он заполняет эту пустоту чем-то привычным и приятным. Многим женщинам-шопоголикам знакомы такие мысли: «Я покупаю эту сумку, потому что муж перестал замечать, как я выгляжу». Покупка чего-то нового делает нас счастливыми, по крайней мере до тех пор, пока мы не обнаружим, что это была всего лишь новая пижама, а не билет на Марс. А вот и парадокс: на самом деле вам не нужна новая пижама, когда у вас дома есть целая коллекция, сравнимая с музейной экспозицией. Так что, если вы заметили себя за серией «покупка, раскаяние, повтор», возможно, стоит задуматься о своих покупочных привычках. Зачем вам эта пижама? Чтобы смотреть сериалы с комфортом или для впечатления? — говорит Дегтярева.