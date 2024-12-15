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Покупаем авокадо ради косточки: седина не страшна — эффект спустя 2 недели

Просто смешайте с шампунем.

Источник: Freepik

Авокадо — не только вкусный и полезный фрукт, он еще и помогает сделать людей красивее. Например, косточка авокадо обладает волшебными свойствами — она может бороться с сединой.

Использовать косточку авокадо очень просто, справится с этим каждый. Нужно отделить ее от мякоти и тщательно помыть. Снимите верхнюю кожицу и высушите. После этого нужно натереть косточку на мелкой терке или перемолоть до порошкообразного состояния в блендере.

Залейте крошку водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите все на протяжении получаса, а потом остудите. Процедите отвар и перелейте его в отдельную бутылочку. Смешивайте такой состав с шампунем во время мытья головы и ждите результат.

Дело в том, что косточка авокадо обладает красящим эффектом и вполне может бороться с сединой. Буквально через некоторое время вы увидите, что седина выделяется значительно меньше.