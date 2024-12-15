Покупаем авокадо ради косточки: седина не страшна — эффект спустя 2 недели

Использовать косточку авокадо очень просто, справится с этим каждый. Нужно отделить ее от мякоти и тщательно помыть. Снимите верхнюю кожицу и высушите. После этого нужно натереть косточку на мелкой терке или перемолоть до порошкообразного состояния в блендере.