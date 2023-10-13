Покров Пресвятой Богородицы — 2023: какого числа, значение праздника

Середина осени знаменуется одним из важных православных праздников — Покровом Пресвятой Богородицы. В этот день, согласно церковному преданию, Приснодева защитила константинопольских христиан, «укрыв» их своим покрывалом. Сегодня этот день также символизирует для православных защиту, которую Дева Мария дает людям, избавляя их от бед. О смысле и традициях Покрова — в материале «Известий».

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

Покров относят к великим, но недвунадесятым праздникам, поскольку связанные с ним события произошли после окончания земной жизни Девы Марии.

По преданию, чудо Покрова случилось в 910 году, когда Святая Дева защитила верующих Константинополя от окруживших город врагов — по одной из версий, это были русы во главе с киевскими князьями Аскольдом и Диром.

Мария явилась блаженному Андрею и другим прихожанам Влахернского храма, стала молиться вместе с ними, а затем сняла с головы ризу (женское покрывало) и раскрыла ее над людьми. Вскоре враги отступили от столицы Византии, не устроив кровопролития, а покров для последователей византийского православия стал символом защиты от неприятелей.

Через несколько лет после этого события русы направили в Константинополь миссионера, чтобы узнать, что это за греческий бог, который так за них заступается, пояснил «Известиям» протоиерей, настоятель храма Покрова на Городне, доцент Московской духовной академии Московского психолого-педагогического университета Павел Великанов. Иными словами, «поражение наших предков стало началом становления христианства на Руси. А крещение Аскольда и Дира — один из первых эпизодов крещения русов», добавил настоятель.

На Руси этот день стали почитать спустя два столетия: в XII веке святой князь Андрей Боголюбский повелел церкви учредить великое торжество, которое будет напоминать христианам о доброте и заботе Небесной Матери, а также распорядился построить в честь памятного дня первую церковь — Покрова на Нерли во Владимирской области, ныне один из главных шедевров русского зодчества. В народе за торжеством закрепилось краткое название — Покрова (с ударением на последний слог).

В честь Покрова в России построено около 2 тыс. храмов — это второе по популярности наименование после храмов в честь Николая Чудотворца, отмечает в своем Telegram иерей Павел Островский.

Расписание богослужений в храмах 13 и 14 октября

Праздник непереходящий, Русская и Белорусская церкви отмечают его по юлианскому календарю 14 октября, а на Украине с 2023 года его будут отмечать по новоюлианскому (который еще долгие годы будет совпадать с григорианским) — 1 октября.

В 2023 году торжество выпадает на субботу, однако в храмах его будут отмечать с вечера пятницы. Поста в этот день нет.

В московском храме Христа Спасителя всенощное бдение с выносом ризы Пресвятой Богородицы начнется 13 октября в 17 часов. А уже в 9 утра субботы после исповеди состоится литургия с поклонением ризе. Всенощное бдение состоится также в 17 часов и завершит праздничную службу.

Большое праздничное богослужение пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, расположенном по адресу Литовский б-р, 7а. Запланированы службы в храмах в Измайлово, Медведково, Филях, Крылатском, Кузьминках и других районах Москвы. Службы в храмах проходят примерно в одно и то же время, с разницей в час или полчаса.

Богослужение в храмах в этот день похоже на празднование Рождества Богородицы, в храмах исполняются акафисты и тропари, прославляющие Божию Матерь и само торжество. Поют стихиры «Господи воззвах» и «О преславного чудесе» и подобны «О, дивное чудо» и «Яко добля», а также три праздничных величания Богородицы. Можно прочитать молитву Пресвятой Богородице в праздник Покрова.

Если нет возможности посетить храм, то совершить молитву можно и дома. Как поясняет художник-иконописец, основатель Русской иконописной школы Елена Стажук, понятия «как правильно молиться» не существует. Молитва всегда затрагивает самое глубинное, личные чувства христианина, и совершать ее можно своими словами: просить о возвышенных вещах, о бытовых и обязательно благодарить за то, что уже есть.

Существует икона Покров Богородицы, считается, что она помогает страдающим на войне и воинам в битвах, а также матерям, потерявшим своих сыновей, и людям в бедах. Кроме того, перед иконой молятся об упокоении душ умерших на полях сражений.

Приметы на праздник Покрова

Православные верующие посещают храм накануне и в день торжества 14 октября, они молятся о благополучии родных, особенно тех, кто находится на полях сражений или в сложной жизненной ситуации.

В этот день запрещено сквернословить, совершать недобросовестные поступки, вступать в конфликты с близкими людьми. Верующие должны проявлять доброту и милосердие к окружающим людям.

На Руси в Покров Пресвятой Богородицы отмечалось окончание осени и сельскохозяйственных работ, начало холодов.

«Этот день на Руси был своеобразным рубежом между окончанием сезона сбора урожая и началом “сезона свадеб”: традиционно люди венчались от Покрова и до Рождественского поста», — пояснил «Известиям» протоиерей Павел Великанов.

Во многом именно из-за традиции заключать брачные союзы после Покрова этот праздник и стал столь значимым для народа, отметил священнослужитель.