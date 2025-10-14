Покров Пресвятой Богородицы. О чуде, явленных в России иконах, казаках и при чем здесь Аскольд и Дир

О празднике, его смыслах и обычаях рассказывает протоиерей Владимир Кузьминых.
— Отец Владимир, расскажите что это за праздник такой — Покров Пресвятой Богородицы. В честь чего и когда установлен?
— Покров Пресвятой Богородицы — Великий православный праздник. Возник в Византии, но по удивительному стечению обстоятельств, греки о нем фактически забыли. Зато не забыли на Руси — у нас его отмечают с домонгольского периода.
Известно о нем из жития святого юродивого Андрея Блаженного — византийского святого. Эти события вошли в настольную книгу священника.
Конкретная дата чуда неизвестна. Но обстоятельства были такими: Константинополь осадили варвары. Город мог пасть, его жители могли погибнуть, а святыни могли растоптать враги. В таких случаях православные христиане шли в храмы, каялись в грехах и молились Богу, чтобы он подал спасение. Службы тогда длились долго, бывали ночные бдения.
И вот, в четвертом часу ночи Блаженный Андрей вошел в церковь, стоявшую у императорского дворца в районе Влахерна и присоединился к молящимся.
Кроме Блаженного Андрея был в храме и его друг Епифаний. И они оба увидели, как в храм вошла Богородица. Она преклонила колени вместе с молящимися и вместе со всеми слезно молила Господа помиловать народ православный и защитить Царград.
А потом Богородица встала, сняла с себя покрывало и распростерла его над всеми верующими. В те времена женщины носили специальные покрывала поверх одежды и платка. Этот жест, когда женщина снимает с себя покрывало и укутывает, покрывает им кого-либо: замерзшего путника, сироту, одинокую девушку, — это очень древний материнский жест защиты и покровительства.
Блаженный Андрей и Епифаний видели это и поспешили сказать народу, что бояться не надо, что Богородица поможет Царьграду и защитит его от врагов. Опасность пройдет.
По преданию после этого налетела буря, корабли варваров разметало, многие погибли. Им стало уже не до взятия города, и Константинополь уцелел. И самое удивительное, конечно, что греки этого уже почти не помнят, а у нас это великий праздник.
— Скажите, батюшка, а правда, что есть версия, что под стенами Константинополя стояли войска Аскольда и Дира?
— Скорее всего, это были какие-то сборные войска варваров, которые, подобно викингам, отправлялись грабить другие народы. Могли ли быть там предки народов, населяющие Россию сейчас? Конечно могли быть. Могли быть и славянские племена, и кавказские, и хазарские. Есть версия, что это были сарацины. Но это ведь и не важно в этом событии. Замените осаждающих каким-нибудь природным явлением: мором, землетрясением, извержением вулкана, — смысл события не изменится. Покров — это всем нам напоминание о заступничестве Богородицы, которая молит Бога о нас, грешных. В те годы Царьград постоянно подвергался нападениям варваров, его терзали внутренние раздорами, революции. А люди все равно были набожные.
— А на Руси подобные события бывали?
— Конечно. Самое известное — это заступничество Богородицы, когда на Москву в 1395 году пошел Тамрелан со своими полчищами. Русским ничего не осталось, как пойти ему навстречу с Владимирской иконой Богородицы. И Тамерлану было видение — он увидел, что против его войска вышла сама Богородица во главе с небесным воинством. Он понял, что на Москву лучше не ходить, развернулся и ушел.
Известно, что Богородица поддерживала наших воинов во время I Мировой войны. Многие были свидетелями появления ее в небе в 1914 году в Польше под городом Августов перед Варшавско-Ивангородской операцией. Ее видели солдаты и офицеры разных войск: саперы, пехотинцы, кирасиры, казаки. Писали об этом домой, делали рисунки. Они свидетельствовали, что сначала на небе появилась яркая звезда, потом начал вырисовываться образ Богородицы. Она смотрела в сторону литовского города Мариамполя, а ее правая рука указывала на запад. После того как образ побледнел, на его месте появился крест.
После этого видения произошла битва под Августовым, в которой русские победили. Никто из видевших Богородицу не погиб. А по схожим между собой рисункам воинов потом была написана икона Богородицы Августовской.
Известно, что во время Великой Отечественной войны во время битвы за Калининград, тогда Кёнигсберг Богородицу со стороны атакующих русских видели немцы. Многие были в шоке от видения и бросали оружие.
Вообще только за один XX век на Руси чудесным образом было явлено четыре иконы Богородицы. Про Августовскую я уже сказал. Еще одна икона — это икона Богородицы Порт-Артурская. Она была написана по видению Богородицы ветерану Севастопольской битвы. Видение это случилось прямо перед нападением японцев на русский флот. Икона уникальная — на ней Богородица держит в руках плат с изображением Христа, попирает ногами мечи, а над ее головой ангелы держат корону. В видении Богородица поведала ветерану, что страну ждет тяжелая война и приказала написать образ и отправить икону в Порт-Артурский храм. Но по неясным причинам образ этот так и не был доставлен в Порт-Артур.
Еще одна икона была явлена верующим в 1917 году перед расстрелом царской семьи. Это икона Державная, явленная в Коломне. На этой иконе Богородица в руке держит державу — знак царской власти. Скорее всего это был знак, который говорил о том, что в самые тяжелые времена репрессий и богоборчества Богородица лично присмотрит за Россией.
И четвертая икона — это икона Богородицы «Нерушимая стена». Накануне XX века она получила распространение в России. «Нерушима стена» символизирует покровительство и защиту России Богородицей.
Между прочим, в 1983 году в Москве, в реставрационных мастерских одного из музеев была найдена икона Богородицы Феоскепастос — «Богохранимая». Представьте себе — это оказалась та самая икона, которая раньше находилась в том самом Влахернском храме, где Блаженный Андрей видел чудо Покрова! Оказывается, ее доставили в Россию из Константинополя еще в 1653 году при Алексее Михайловиче. Автором иконы может являться сам евангелист Лука.
У нас в России она находилась в Успенском соборе Кремля и была важной святыней. Ее выносили во время царских крестных ходов, и она всегда сопровождала царей в военных походах. То, что она уцелела в советское время просто чудо.
— Есть ли у праздника какие-то особые традиции?
— В этот день принято носить синее. Синий в православии — это цвет Богородицы. В этот праздник священники меняют цвет облачения, женщины надевают голубые и синие платки, а даже мужчины стараются надеть праздничные костюмы.
Особо почитают Покров Пресвятой Богородицы казаки. Они обязательно посещают храмы, устраивают в этот день гуляния, беседы, угощения, встречи. Вот не исключено, что такое глубокое почитание праздника может быть связано как раз с тем, что какие-то далекие предки казаков действительно стояли в тот день под стенами Константинополя и могли видеть на крепостных стенах города Богородицу и познать гнев Божий. Кто знает…
— Раньше в деревнях на Покров справляли свадьбы, как это происходило?
— Ну не на Покров. На Покров обычно к свадьбам только готовились. Девушки приходили в храм и просили Богородицу послать им хорошего и небедного жениха. Есть ведь такая пословица: «Покрой, Господь, землю снежком, а меня женишком». В это время обычно основные сельхозработы заканчивались, молодежь начинала устраивать вечерки, посиделки, где могла познакомиться, а если все складывалось хорошо, то и пожениться. Венчания проходили с Покрова по 28 ноября, когда начинался Рожественский пост. Жизнь была трудная, времени было мало, как-то спешили уложиться в это время, когда был собран урожай, был достаток съестного и было что поставить на стол гостям.
Свадьбы тогда обязательно были привязаны к церковным службам, потому что венчание проводили после причастия. Венчание отдельно, скорее всего, не проводили.
— Как христианин должен провести праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Можно ли ходить в гости, посещать какие-то светские праздники в этот день?
— Первую половину дня лучше провести в храме — почтить Пресвятую нашу Владычицу Богородицу, исповедать грехи, причаститься, помолиться. Если вы куда-то в этот день приглашены — нужно сходить, ведь вас там ждут. Можно самим устроить званый обед, пригласить в гости друзей, накрыть стол, побыть всем вместе.
— А можно ли на Покров посещать, например, кладбище?
— Ну, а почему нет, если есть такая необходимость. Если вам это угодно и удобно, можно прийти и в храм на праздник и на кладбище. Никаких запретов нет.
— Какие-то особые молитвы в этот день можно почитать?
— Любые молитвы к Богородице. Смело открывайте молитвенник и читайте. От «Богородица, Дево, радйся…» до акафистов. Вообще в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрой нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем, и Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
— Отец Владимир, чего бы вы хотели пожелать нашим читателям?
— Я хотел бы пожелать почаще прибегать к молитвенной помощи Богородицы. Она однажды сказала: «Когда позовете вы меня, тогда обязательно приду и помогу». Не стоит откладывать. Надо молиться и Господу, и Божьей Матери, и Святым угодникам Божьим. Хочется пожелать искреннего покаяния и молитвы.