Покров Пресвятой Богородицы. О чуде, явленных в России иконах, казаках и при чем здесь Аскольд и Дир

— Ну не на Покров. На Покров обычно к свадьбам только готовились. Девушки приходили в храм и просили Богородицу послать им хорошего и небедного жениха. Есть ведь такая пословица: «Покрой, Господь, землю снежком, а меня женишком». В это время обычно основные сельхозработы заканчивались, молодежь начинала устраивать вечерки, посиделки, где могла познакомиться, а если все складывалось хорошо, то и пожениться. Венчания проходили с Покрова по 28 ноября, когда начинался Рожественский пост. Жизнь была трудная, времени было мало, как-то спешили уложиться в это время, когда был собран урожай, был достаток съестного и было что поставить на стол гостям.