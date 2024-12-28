Покоряли любые вершины: топ-10 главных достижений россиян в 2024 году

Ученые российской компании, управляющей несколькими предприятиями масложировой промышленности «Эфко», разработали «сладкий белок». Он позволит решить проблему избыточного потребления сахара. Этот продукт, выделенный из африканских фруктов, способен поменять пищевые привычки граждан. Когда человек ест сладкое, он сначала испытывает удовольствие, а потом из-за резкого перепада уровня глюкозы в крови ощущает усталость. Чтобы избавиться от дискомфорта, он вынужден снова есть сахар. Разработка из белка растительного происхождения позволит решить эту проблему. Он в тысячи раз слаще сахарозы и искусственных подсластителей. Не вызывает инсулинового отклика и не повышает уровень сахара в крови.