Покоряли любые вершины: топ-10 главных достижений россиян в 2024 году

Санкции, несомненно, помогают России развиваться. Они пробудили общественные силы. А еще показали, что успех страны, предприятий, граждан, сообществ зависит от того, насколько качественно мы будем действовать. Это стимулирует развиваться все области: и разработку вооружения, и освоение технологий, и создание новых производств. Деятельность приобретает общественный смысл у людей. Они понимают, что военный защищает страну и одерживает победу в борьбе, рискуя жизнью.
А значит, и во множестве сфер нашей жизни люди начинают чувствовать и осознавать, что их действия очень важны для народа. Россияне начинают совершенно по-другому относиться к своей работе. Не формально, а с убеждением в том, что они должны принести максимальную пользу своей стране. Так и появляются новые российские разработки.
А еще стремление восстановить гражданское авиастроение, машиностроение или добиться высоких результатов в спорте. Выживая и одерживая победы, российская экономика приобретает устойчивость. Так из года в год наша страна борется за развитие вопреки давлению на коммерческих партнеров. Например, сейчас сложно закупить западное оборудование для наших предприятий, которое нужно еще и должным образом ввезти в Россию. Все это приобрело характер борьбы национальной формы.
Элегантно прошла почти над пропастью
Московская артистка Оксана Сероштан попала в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя 15 метров по тонкому канату в туфлях на каблуках. Длина шпилек — 12 сантиметров. Девушка выполнила трюк без страховки. При этом она держала в руках веер.
«Русский танк» против несправедливости
Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев столкнулся с несправедливостью, когда не был допущен до Олимпиады-2024. Международный олимпийский комитет лишил чемпиона с прозвищем «Русский танк» возможности завоевать третью золотую медаль на Олимпиаде. А вот точную формулировку причины отказа МОК так и не озвучил. Однако в октябре на чемпионате мира в Тиране Садулаев все-таки выиграл золотую медаль и стал шестикратным чемпионом мира.
Уникальная нейросеть в медицине
Специалисты Института клинической морфологии и цифровой патологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова заняты разработкой модели искусственного интеллекта (ИИ), аналога которой нет на международном рынке. Современная система, которую создали российские ученые, позволит проводить диагностику хронического гастрита и автоматизировать различные производственные процессы. Их проект также определит, насколько высокий риск развития рака желудка у пациента. Сейчас модель ИИ находится на стадии обучения и тестирования нейросетевой модели.
Прорвался и победил
Российского спортсмена все-таки допустили на чемпионат мира по плаванию в короткой воде в 2024 году. Защищать честь страны на турнире в Будапеште поехал 18-летний Мирон Лифинцев. Он завоевал пять золотых медалей, что считается выдающимся достижением для спортсмена такого юного возраста.
А нас и в космосе знают
Новый мировой рекорд по cуммарному пребыванию на орбите установил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Он провел в космосе более тысячи суток. Прошлый рекорд поставил российский космонавт Геннадий Падалка. Он за пять миссий с 1998 по 2015 год налетал в сумме 878 суток 11 часoв 29 минут 48 секунд.
Выше всех
Альпинистка-рекордсменка из Кабардино-Балкарии Алина Пекова стала единственной россиянкой, которой удалось побывать на вершинах 14 самых высоких гор мира. Она покорила Эверест, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Аннапурну, которые находятся в Гималаях, а также Чогори/К2, Гашербрум I, Гашербрум II, Броуд-Пик. Их высота составляет от восьми тысяч метров. Четырнадцатой вершиной стала гора Шишабангма в Гималаях. Алина призналась, что ей нравится сам процесс восхождения, ощущение преодоления себя и полученные эмоции.
Есть и не полнеть
Ученые российской компании, управляющей несколькими предприятиями масложировой промышленности «Эфко», разработали «сладкий белок». Он позволит решить проблему избыточного потребления сахара. Этот продукт, выделенный из африканских фруктов, способен поменять пищевые привычки граждан. Когда человек ест сладкое, он сначала испытывает удовольствие, а потом из-за резкого перепада уровня глюкозы в крови ощущает усталость. Чтобы избавиться от дискомфорта, он вынужден снова есть сахар. Разработка из белка растительного происхождения позволит решить эту проблему. Он в тысячи раз слаще сахарозы и искусственных подсластителей. Не вызывает инсулинового отклика и не повышает уровень сахара в крови.
Триумф императрицы
Россиянка Татьяна Федорищева в декабре завоевала титул «Миссис Планета» на конкурсе в Перу. Она обошла 30 участниц из разных стран. Девушка вышла на сцену в костюме императрицы. На ее голове блестела корона, а в руках Татьяна держала скипетр, который сделала сама. Выигранные деньги Федорищева планирует отправить российским военным.
Приблизились к новой эре
Росатом приступил к монтажу установки реакторов на быстрых нейтронах в Северске, в Томской области. Проект «Прорыв» позволит реализовать на АЭС замкнутый топливный цикл. Будет использоваться отработанное ядерное топливо, что существенно снижает количество радиоактивных отходов. Мы на шаг ближе к новой эре в области энергетики.
Создали вакцину от рака
Сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта создали вакцину от рака «Энтеромикс». В ходе доклинических испытаний препарат показал высокую эффективность. Исследования первой фазы онковакцины могут завершить в октябре 2026 года. Ученые оценят безопасность и переносимость различных доз, а также режимы введения препарата. В эксперименте поучаствуют 48 пациентов.