«Покончим с хаосом»: почему в Мельбурне запретили прокат электросамокатов

Согласно городскому отчету о поездках, за последние годы в Мельбурне совершалось в среднем 6800 поездок на электросамокатов. Между тем, согласно заявлению правительства, опубликованному ранее в этом месяце, такой транспорт помог сократить выбросы углекислого газа в городе более чем на 400 тонн за последние два с половиной года.