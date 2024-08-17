«Покончим с хаосом»: почему в Мельбурне запретили прокат электросамокатов

В последние годы электросамокаты стали обычным явлением на улицах крупных городов по всему миру. Однако, несмотря на преимущества, вроде экологичности и возможности быстрого передвижения, такой транспорт вызывает массу споров из-за увеличения числа несчастных случаев.
13 июля городской совет Мельбурна проголосовал за расторжение контрактов с двумя главными операторами электронных скутеров, Lime и Neuron, уведомив их за 30 дней о необходимости изъять свои транспортные средства.
Это была возможность покончить с хаосом на пешеходных дорожках Мельбурна и снова сделать наш город безопасным. В последние дни я слышал, как жители, торговцы, гости Мельбурна буквально умоляли нас прекратить судебный процесс, чтобы снова сделать наш город безопасным.
Известно, что электросамокаты появились в Мельбурне еще в 2022 году, когда правительство назвало их «доступным, экологически чистым и экономичным способом передвижения».
Согласно городскому отчету о поездках, за последние годы в Мельбурне совершалось в среднем 6800 поездок на электросамокатов. Между тем, согласно заявлению правительства, опубликованному ранее в этом месяце, такой транспорт помог сократить выбросы углекислого газа в городе более чем на 400 тонн за последние два с половиной года.
Однако популярность этого относительно нового вида транспорта также привела к увеличению числа несчастных случаев и травм. В декабре 2023 года Королевская больница Мельбурна опубликовала отчет, в котором говорилось о 256 травмах, вызванных несчастными случаями в ходе передвижения электросамокатов. При этом, нужно отметить, что в их число вошла авария со смертельным исходом. Вероятно, власти Мельбурна сочли, что безопасность жителей превыше чего-либо.
К слову, Мельбурн — не единственный город, «сомневающийся» в безопасности электросамокатов. Например, Барселона частично запретила их в исторических районах города с 2016 года. В Москве же этим летом ввели новые ограничения и правила по использованию электросамокатов, а также запустили опрос о полном запрете такого транспорта.
Кристина Корчанова