Поклонская поздравила россиян с Йолем

«Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного, того, о чем даже боялись помыслить! Но доброго и нужного для вас и не только», — написала она.