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Поклонская поздравила россиян с Йолем

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила россиян с языческим праздником Йоль.

Источник: AP 2024

Она попозировала на фоне украшенной новогодней ели, сложив руки в виде сердечка.

«Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного, того, о чем даже боялись помыслить! Но доброго и нужного для вас и не только», — написала она.

Йоль — праздник середины зимы у исторических германских народов. Он проводится в самую длинную ночь года.

31 октября Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Самайн. По случаю праздника она пожелала вспомнить о предках, сделать им подношение и подвести итоги прожитого года. Также она призвала россиян к переменам в жизни.