Покажи, Снегурочка, свой диплом: как пригласить артиста на детский праздник

Эксперты напоминают, что перед тем, как подпускать незнакомых людей к своим детям, стоит проверить, насколько нанятые вами артисты компетентны. Они должны говорить с детьми на понятном им языке. Желательно, чтобы у них было подходящее для этого педагогическое образование. Надо уточнить, какой у них опыт работы. Попросите предоставить фотографии аниматоров в костюмах, в которых они к вам придут.