Покажи, Снегурочка, свой диплом: как пригласить артиста на детский праздник

Вооружившись телефоном и внушительным списком контактов с предложениями праздничных визитов Деда Мороза и Снегурочки, выясняем, что минимальная стоимость на 31 декабря составляет от 9 до 10 тысяч рублей. За эту сумму артисты приедут к вам в гости с поздравительной программой. В течение 30−40 минут они поводят хоровод вокруг елки, споют песни, сыграют в веселые игры, послушают стишок и, конечно же, вручат подарок ребенку.
А вот если визит главных героев зимнего праздника запланировать ближе к полуночи, то здесь уже расценки совершенно другие. Начинаются от 50 тысяч рублей. Что касается программы, то она остается прежней: песни, вручение подарка, хороводы, фото на память.
Москвичка Наталья Васильева в этом году решила встретить Новый год с друзьями. Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки входило в обязательную программу праздника.
— На три семьи у нас четверо детей в возрасте от трех до пяти лет. Это как раз тот возраст, когда дети не только верят в Деда Мороза, но и очень его ждут, — говорит она. — Изначально планировали заказать на вечернее время.
Наталья признается, что стоимость услуги, которая и раньше не была низкой, заставила задуматься о том, чтобы внести изменения в первоначальные планы.
— Пока смотрим варианты. Предложений много. Может быть, нам удастся найти что-то более приемлемое по цене. В любом случае детей без праздника не оставим.
Эксперты напоминают, что перед тем, как подпускать незнакомых людей к своим детям, стоит проверить, насколько нанятые вами артисты компетентны. Они должны говорить с детьми на понятном им языке. Желательно, чтобы у них было подходящее для этого педагогическое образование. Надо уточнить, какой у них опыт работы. Попросите предоставить фотографии аниматоров в костюмах, в которых они к вам придут.
Заодно согласуйте сценарий выступления на празднике, чтобы удостовериться, что оно понравится детям и будет соответствовать их возрасту.
В случае если аниматор будет вести себя неадекватно, допустим, придет к вам пьяным, вы имеете право подать на него в суд на основании переписки либо заключенного договора и оплаты — лучше, если она произведена в безналичной форме и есть чек.
ФАКТ.
В парке «Кузьминки» находится Московская усадьба Деда Мороза. И в гости к нему можно отправится прямо сейчас, не дожидаясь начала праздников.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алена Барт, Снегурочка:
— Однажды забыла дома кокошник Снегурочки. С собой случайно оказалась корона, изготовлением которых я занимаюсь. Выбора не было, решила поздравлять ребенка в короне. К счастью, этот мальчик был уверен, что Снегурочка должна ходить именно в красивой короне. Он поверил, что я самая настоящая зимняя гостья из сказки.