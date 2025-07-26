Показательная порка. Зеленский готовится посадить протеже Меркель

«Немецкий гвоздь», кстати, не единственный, кто попал в прицел украинских властей после начала протестов. В пятницу, 25 июля, следователи из СБУ нагрянули с обысками в администрацию Львовского горсовета. По официальной версии, неожиданный визит правоохранителей связан с расследованием дела о хищении почти 2 млн. гривен, выделенных на ремонт домов, пострадавших из-за воздушных налетов. Но все поняли, что дело в массовом митинге протеста во Львове, кадры которого облетели Сеть. Тем более что Львовский горсовет накануне призвал президента и Раду «защитить независимость антикоррупционных органов» и вернуть их прежние полномочия. А это уже демарш.