Показательная порка. Зеленский готовится посадить протеже Меркель

Против мэра Киева Виталия Кличко в ближайшее время могут возбудить уголовное дело. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Анна Скороход. Решатся ли посадить бывшего боксера в тюрьму, aif.ru обсудил с политологом Владимиром Скачко.
Немецкий гвоздь
На Украине не утихают массовые протесты, спровоцированные решением Зеленского ликвидировать независимость от Офиса президента, СБУ и генпрокуратуры антикоррупционные структуры: НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).
На одном из таких митингов в Киеве засветился и Виталий Кличко: мэр украинской столицы просто постоял вместе с митингующими в знак одобрения, но никаких громких заявлений делать не стал. Судя по всему, Зеленский с главой своего офиса Андреем Ермаком «демарша» не оценили и теперь готовят Кличко встречный подарок в виде уголовки. Вопрос в том, как далеко они намерены зайти: просто попугать бывшего боксера или посадить его в тюрьму в назидание остальным.
По мнению политолога Владимира Скачко, Зеленский ограничится малой кровью: «Возбуждение уголовного дела — очередное китайское предупреждение, адресованное киевскому мэру. Но не более того. Сомневаюсь, что его снесут с должности градоначальника, и тем более сомневаюсь, что его посадят. Понимаете, Кличко — это креатура немцев. Еще Ангела Меркель влюбилась в эти надбровные дуги, переходящие в затылок. Кличко — это немецкий гвоздь, загнанный в украинское тело для всевозможных манипуляций и представительства на самом высоком уровне».
Во Львове тоже ответят
Конфликт Зеленского и Кличко начался еще задолго до СВО, напомнил Скачко. По словам политолога, только пришедший к власти украинский президент захотел тогда установить контроль над гигантскими денежными потоками, стекающимися в столицу, и потребовал от мэра «поделиться». Но договориться не получилось. Тогда попробовали зайти через силу — арестовали некоторых членов команды Кличко, включая его заместителей. Однако киевский мэр своих отбил. С тех пор так и враждуют. «Кличко в этом плане кремень: где сядешь, там и слезешь», — объясняет Скачко.
«Немецкий гвоздь», кстати, не единственный, кто попал в прицел украинских властей после начала протестов. В пятницу, 25 июля, следователи из СБУ нагрянули с обысками в администрацию Львовского горсовета. По официальной версии, неожиданный визит правоохранителей связан с расследованием дела о хищении почти 2 млн. гривен, выделенных на ремонт домов, пострадавших из-за воздушных налетов. Но все поняли, что дело в массовом митинге протеста во Львове, кадры которого облетели Сеть. Тем более что Львовский горсовет накануне призвал президента и Раду «защитить независимость антикоррупционных органов» и вернуть их прежние полномочия. А это уже демарш.
Кстати, Зеленский включил антикриз и поспешил объявить о внесенном в Верховную Раду законопроекте, который вернет НАБУ и САП власть. Но пока мало ему верить на слово, да и осадочек остался не только у украинцев, но и у заграничных кураторов. Видимо не случайно, в пятницу вечером опять начались митинги — и, по чистому совпадению, в Киеве и Львове.