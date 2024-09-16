Показатели солнечной активности не являются рекордными

«Главный сюрприз», по словам Богачева, состоит в том, что по текущим представлениям цикл должен был быть исключительно слабым. «Просто мы сейчас проходим 100-летний минимум, и на этом фоне активность даже в годы максимумов не поднимается высоко. По факту все получилось совсем не так, и это не вполне понятно, — сказал он. — Причина в том, что мы, судя по всему, пока все же недостаточно понимаем законы, по которым меняется солнечная активность. Будем делать выводы».