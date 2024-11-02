Пока фонтан Треви на «ремонте», туристы бросают монеты в бассейн

Туристы, посетившие Вечный город, вынуждены бросать монеты через пластиковое ограждение в небольшой импровизированный бассейн перед римским фонтаном Треви (Италия), пока проводят технические работы. Об этом пишет AP.
Прямоугольная коробка с водой и фанерной отделкой, вызывает негативную реакцию у путешественников, потому что вместо главного творения Николы Сальви, приходится любоваться на ограждения и импровизированный бассейн.
Городские легенды гласят, что, если бросить монетку в фонтан в стиле барокко, можно вернуться в Рим (Италия). Эта традиция ежегодно приносит около 1,5 млн евро (~ 158,5 млн рублей), которые в течение последних 15 лет перечисляются католической благотворительной организации «Каритас».
Ранее рассказывали, что в Риме планируют взимать плату с туристов при посещении фонтана Треви.