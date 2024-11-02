Пока фонтан Треви на «ремонте», туристы бросают монеты в бассейн

Городские легенды гласят, что, если бросить монетку в фонтан в стиле барокко, можно вернуться в Рим (Италия). Эта традиция ежегодно приносит около 1,5 млн евро (~ 158,5 млн рублей), которые в течение последних 15 лет перечисляются католической благотворительной организации «Каритас».