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Пока фонтан Треви на «ремонте», туристы бросают монеты в бассейн

Фонтан Треви осушили и оградили, а для туристов поставили маленький импровизированный бассейн.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
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Туристы, посетившие Вечный город, вынуждены бросать монеты через пластиковое ограждение в небольшой импровизированный бассейн перед римским фонтаном Треви (Италия), пока проводят технические работы. Об этом пишет AP.

Прямоугольная коробка с водой и фанерной отделкой, вызывает негативную реакцию у путешественников, потому что вместо главного творения Николы Сальви, приходится любоваться на ограждения и импровизированный бассейн.

Городские легенды гласят, что, если бросить монетку в фонтан в стиле барокко, можно вернуться в Рим (Италия). Эта традиция ежегодно приносит около 1,5 млн евро (~ 158,5 млн рублей), которые в течение последних 15 лет перечисляются католической благотворительной организации «Каритас».

Ранее рассказывали, что в Риме планируют взимать плату с туристов при посещении фонтана Треви.