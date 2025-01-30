Пойманы причастные к краже артефактов из музея в Нидерландах

Рано утром 25 января преступники с помощью взрывчатки проникли в здание музея Дрента в Нидерландах и украли золотые гето-дакийские артефакты стоимостью €6 млн (~ 612 млн рублей). Через несколько дней активных поисков голландская полиция арестовала троих причастных мужчин на северо-востоке Нидерландов, — пишет The Guardian.
Сообщается, что в настоящее время арестованных допрашивают об их роли в в ограблении. Полиция предполагает, что возможны последующие аресты.
Среди похищенных предметов были золотой шлем, изготовленный примерно в 450 году до нашей эры, а также три дакийских царских браслета, созданных в 50 году до нашей эры. Экспонаты были частью временной выставки, посвященной империи Даков. Их привезли из Национального исторического музея в Бухаресте (Румыния).
Министр иностранных дел Бухареста (Румыния) Эмиль Хурезяну заявил, что экспонаты имели «особое культурное и символическое значение», и их исчезновение вызвало большую тревогу в Румынии. Напомним, что артефакты были украдены из музея Дрента в Нидерландах. Такой инцидент произошел впервые за 170-летнюю историю его существования. Как пишут СМИ, кража «стоила» директору музея работы.
В настоящее время неизвестно, где могут быть артефакты. Однако голландский арт-детектив Артур Бранд предполагает, что из-за того, что полиция быстро выследила подозреваемых, «есть хороший шанс, что экспонаты все еще могут быть нетронутыми».
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