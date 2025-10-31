Поиски пропавшего в Босфоре российского пловца прекращены: что известно об исчезновении Николая Свечникова

По итогам продолжительной встречи, прошедшей 29 октября, у Свечниковой сформировалось устойчивое убеждение в том, что турецкий гражданин сознательно дезинформирует их. Согласно ее заявлению, у родственников возникли основания полагать, что свидетель, которому, как отмечается, свойственно стремление к повышенному вниманию, умышленно создает путаницу в расследовании. Он представил две основные версии: якобы Николай Свечников скрывается от мобилизации в рамках СВО и кредиторов, либо переехал в Турцию к другой семье.