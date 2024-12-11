Поиск работы в декабре: что нужно знать, чтобы избежать трудностей

В конце года работодатели часто переключаются на внутренние процессы, что может негативно сказаться на процессе найма. «В это время у компаний может не быть достаточно ресурсов для быстрого приема и обучения нового сотрудника», — в разговоре с Москвой 24 объяснила Маслова. Это означает, что даже если вам предложат работу в декабре, фактическое начало трудовой деятельности может быть перенесено на январь.
Маслова подчеркивает, что в большинстве случаев вероятность выхода новых сотрудников в конце года снижается. «Компании часто имеют многоступенчатую систему отбора, и даже если финальное решение принято в декабре, новый сотрудник, скорее всего, начнет работать только в середине января. Адаптация и ввод в курс дела требуют времени, а в конце декабря многие компании заняты другими делами», — добавляет эксперт.
Тем не менее, это не означает, что искать работу в декабре не стоит. На рынке труда могут появиться интересные вакансии, и в этом месяце есть свои плюсы.
Если вы начнете поиск в декабре, есть вероятность, что в январе сможете пройти финальное собеседование. Некоторые компании могут взять тайм-аут на принятие решения и после праздников сделать вам предложение.
Таким образом, несмотря на возможные задержки, декабрь все же может стать удачным временем для поиска новой работы, если подойти к этому процессу с умом.
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