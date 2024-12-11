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Поиск работы в декабре: что нужно знать, чтобы избежать трудностей

Декабрь — месяц, когда многие задумываются о смене работы, но, по словам HR бизнес-партнера Натальи Масловой, такая стратегия может оказаться рискованной. Эксперт предупреждает, что даже если вы успешно пройдете собеседование, ваш выход на новое место может быть отложен.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

В конце года работодатели часто переключаются на внутренние процессы, что может негативно сказаться на процессе найма. «В это время у компаний может не быть достаточно ресурсов для быстрого приема и обучения нового сотрудника», — в разговоре с Москвой 24 объяснила Маслова. Это означает, что даже если вам предложат работу в декабре, фактическое начало трудовой деятельности может быть перенесено на январь.

Маслова подчеркивает, что в большинстве случаев вероятность выхода новых сотрудников в конце года снижается. «Компании часто имеют многоступенчатую систему отбора, и даже если финальное решение принято в декабре, новый сотрудник, скорее всего, начнет работать только в середине января. Адаптация и ввод в курс дела требуют времени, а в конце декабря многие компании заняты другими делами», — добавляет эксперт.

Тем не менее, это не означает, что искать работу в декабре не стоит. На рынке труда могут появиться интересные вакансии, и в этом месяце есть свои плюсы.

Если вы начнете поиск в декабре, есть вероятность, что в январе сможете пройти финальное собеседование. Некоторые компании могут взять тайм-аут на принятие решения и после праздников сделать вам предложение.

Наталья Маслова
HR бизнес-партнер

Таким образом, несмотря на возможные задержки, декабрь все же может стать удачным временем для поиска новой работы, если подойти к этому процессу с умом.

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