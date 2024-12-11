Поиск работы в декабре: что нужно знать, чтобы избежать трудностей

В конце года работодатели часто переключаются на внутренние процессы, что может негативно сказаться на процессе найма. «В это время у компаний может не быть достаточно ресурсов для быстрого приема и обучения нового сотрудника», — в разговоре с Москвой 24 объяснила Маслова. Это означает, что даже если вам предложат работу в декабре, фактическое начало трудовой деятельности может быть перенесено на январь.