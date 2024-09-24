Поиск кино. В список патриотических фильмов для школьников попали ленты с рейтингом 18+

Идею составления «ядра отечественных кинематографических произведений, рекомендованных к семейному просмотру» глава Минпросвещения Сергей Кравцов высказал этим летом. Вчера в Общественной палате (ОП РФ) был представлен первый проект такого списка. Его подготовил центр «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете — как объяснила директор центра Наталья Склярова, «чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и было, что обсуждать и на что опираться».
В перечень попал 191 фильм (полный список опубликован на сайте «Ъ»). Подавляющее большинство из них были сняты в советские времена, и всего десять кинокартин выпущены в современной России. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей. Для учеников 5−6-х классов (10−12 лет) отобрали 20 фильмов — «Неуловимые мстители» (1966), «Тимур и его команда» (1940), «Приключения Буратино» (1975) и другие. Ни одной современной ленты в этой категории нет.
Ученикам 7−9-х классов (13−15 лет) досталось 139 кинокартин. Среди прочего «Ъ» обнаружил в списке классику мирового кино: «Человек с киноаппаратом» (1929), «Броненосец “Потемкин”» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Андрей Рублев» (1966). Из современных фильмов в раздел попали: «В августе 44-го» (2001), «72 метра» (2004), «Платки» (2007), «Тарас Бульба» (2009), «Легенда № 17» (2013), «28 панфиловцев» (2016), «Коробка» (2016), «Подольские курсанты» (2020) и «Нахимовцы» (2022).
В 10−11-х классах (16−17 лет) школьникам предлагается посмотреть 30 фильмов — например, «Войну и мир» (1965), «Заставу Ильича» (1964), «Белорусский вокзал» (1971), «Иди и смотри» (1985). Единственной подходящей для старшеклассников российской кинокартиной оказался «Русский бунт», снятый в 1999 году по мотивам произведений Александра Пушкина.
Так, член правления Российской ассоциации политических наук Владимир Шаповалов заявил, что на кинематограф «возложена задача формировать представление молодежи о нашей истории и сегодняшнем дне». Представление это, по его мнению, должно содержать информацию «о ценности крепкой семьи, созидательного труда, гражданственности, патриотизме и гордости за нашу страну». Современные же фильмы ничего такого не дают, с сожалением отметил он.
Министерство просвещения на встрече представляла директор департамента госполитики в сфере воспитания Наталья Агре. Она пожаловалась, что все усилия ее коллег по воспитанию молодежи «разбиваются о современные фильмы и сериалы». «Мы как будто прикрылись рейтингами 18+ и вообще не оцениваем качество взрослого контента, — сетовала госпожа Агре. — Но ведь все, что попадает в интернет, сразу становится доступно и детям». Этот «взрослый контент», по ее мнению, «романтизирует ровно то, что противоречит всем документам стратегического планирования образования». Например, «плохие герои с негативными чертами преподносятся как хорошие даже на центральных каналах».
Замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Фричинская также высказала претензии к системе возрастных рейтингов, но уже с другой стороны. «Фильмы о войне, даже из золотой коллекции (отечественного кинематографа.— “Ъ”), должны быть 18+, так как содержат сцены насилия», — пояснила она собравшимся. Судя по всему, эта мысль не приходила в голову составителям списка — те же «Иди и смотри» Элема Климова, «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и «Тарас Бульба» Владимира Бортко кинопорталы маркируют как 18+.
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук заявила, что «за последние 20 лет ситуация с кино только ухудшилась — мы увлеклись американской компьютерной графикой в фильмах, и за ней потерялись смыслы». Она предупредила, что отсутствие достойных современных фильмов очень опасно: «Именно они должны вводить наших новых граждан, пришедших с Украины, в контекст — так как пока они идеологические нули». Телевидение с этой задачей не справляется, заявила актриса, единственное исключение — программа «Бесогон» Никиты Михалкова (в списке «Ъ» нашел три его фильма).
Актриса Ольга Будина упомянула «американские либеральные лекала, по которым личность всегда находится в конфликте с государством». Но основную проблему отечественного кинематографа госпожа Будина увидела в «пестовании инфантилизма». «Я слышала истории о том, как учителя отказываются говорить с детьми про СВО, так как это может нанести им моральную травму, — возмущалась актриса.— Есть мнение, что фильмы про войну (Великую Отечественную.— “Ъ”) тоже их напугают сценами насилия — но ведь это и формирует представление об ужасах того времени». По ее мнению, в учительской среде нужно формировать «правильные представления о том, чему учить детей».
Впрочем, автор образовательного проекта «Берега» имени Дарьи Дугиной, педагог Ирина Дядченок пожаловалась, что учителей «оставили один на один со всеми этими многообразными фильмами». А значит, именно на преподавателях будет лежать вся ответственность за то, что они «показали что-то с цензом 18+ и нанесли травмы психологические детям». «Хотелось бы, чтобы была методическая поддержка педагогов. Чтобы были списки, на которые мы можем четко рассчитывать, и понимать, что и как говорить об этих картинах детям», — попросила она.
Полина Ячменникова