Поиск кино. В список патриотических фильмов для школьников попали ленты с рейтингом 18+

Впрочем, автор образовательного проекта «Берега» имени Дарьи Дугиной, педагог Ирина Дядченок пожаловалась, что учителей «оставили один на один со всеми этими многообразными фильмами». А значит, именно на преподавателях будет лежать вся ответственность за то, что они «показали что-то с цензом 18+ и нанесли травмы психологические детям». «Хотелось бы, чтобы была методическая поддержка педагогов. Чтобы были списки, на которые мы можем четко рассчитывать, и понимать, что и как говорить об этих картинах детям», — попросила она.