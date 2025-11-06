Point: экс-президент Франции Саркози отказывается есть тюремную еду

«Зная о враждебном отношении со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к еде, которую ему подают в камере. Он опасается, что кто-то мог плюнуть ему в еду или сделать что-то похуже», — сказано в публикации.
По данным издания, Николя Саркози также отказывается покупать продукты и готовить еду самостоятельно. Отмечается, что с момента своего заключения бывший президент питается исключительно йогуртами.
Напомним, в сентябре суд Парижа приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Специалисты начали проводить расследование в 2012 году. Это произошло после того, как в СМИ обнародовали документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужны избирательной кампании экс-президента. В октябре Николя Саркози поместили в тюрьму Санте.
Ранее сообщалось, что Николя Саркози испытывает проблемы со сном из-за агрессивного поведения других заключенных.