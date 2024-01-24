Похудение помогло избавиться от диабета лишь 6% пациентов

Ученые из Гонконгского университета (Китай) выяснили, что избавление от веса при сахарном диабете второго типа позволяет вылечиться минимальному числу пациентов. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Специалисты изучали данные 37 тысяч жителей Гонконга с диабетом второго типа. Все добровольцы придерживались определенных диет для похудения. Подобные меры чаще всего являются первой и главной рекомендацией со стороны лечащих врачей при выявлении гипергликемии.

Однако подобная терапия помогла всего 6% пациентов. При этом через три года после начала испытаний у 66% участников исследования случился рецидив заболевания, то есть благоприятный эффект от похудения продлился не так долго. Как отмечают ученые, успешность терапии в полевых условиях оказалась намного ниже, чем в лабораториях в ходе клинических испытаний.

Специалисты предполагают, что разница появилась из-за того, что испытания проводили недостаточно долго. При этом участники постоянно получали советы от ученых и поддерживали с ними связь.

Исследователи надеются, что дальнейшее подробное изучение различий в лабораторных и полевых условиях помогут разработать более эффективные диеты при лечении диабета второго типа.

Чтобы защититься от диабета и снизить риск его возникновения, ученые советуют ходить пешком со скоростью от трех до шести километра в час.

Анна Морозова