Версии гибели и дело из 29 томов. 29 марта 1968 года в СССР похоронили Юрия Гагарина

Последние слова Гагарина, сказанные взволнованным голосом: «Высота две тысячи!» из официального отчета вычеркнули. Якобы потому что не было ясно, кто их говорит — позывного не прозвучало. Это позволило Арсению Миронову предположить, что перед сваливанием в штопор самолет просто пикировал. Вывод МиГа из пике и штопора отработан не был. Семенов слишком поздно стал выводить МиГ из штопора. Самолет врезался в землю под углом в 50 градусов. Пилотам не хватило 200 метров.