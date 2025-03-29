Версии гибели и дело из 29 томов. 29 марта 1968 года в СССР похоронили Юрия Гагарина

Авиакатастрофа. Как это было
27 марта 1968 года Юрий Гагарин должен был выполнять учебный полет на самолете УТИ МиГ-15 со старшим товарищем, проверяющим Владимиром Семёновым. Вылетели в 10:18. Полетное задание предполагало выполнение несложных элементов пилотажа и должно было занять около 20 минут. Однако еще до истечения этого времени в 10:30 Гагарин запросил разрешение вернуться на аэродром. Разрешение дали, после чего в эфире наступила тишина.
Поиски начались, когда стало понятно, что топливо в самолете закончилось. Через три часа, в 14:30, возле деревни Новосёлово под Кержачем были найдены обломки МиГ-15. Стало ясно, что летчики погибли.
Расследование катастрофы продолжалось долго, дело состояло из 29 томов. Версии выдвигались самые фантастические, но ни одна из них так и не объяснила причину гибели первого космонавта Земли.
Версии гибели Гагарина и новые подробности
Основными версиями гибели космонавта стали:
- Столкновение самолета с метеозондом. Якобы он разбил фонарь самолета, и пилоты потеряли сознание. Но зонд так и не нашли, а эксперты выяснили, что фонарь самолета разбился при столкновении с землей. Потерять сознание на высоте 4,5 тысячи метров пилоты не могли, тем более одновременно
- Тогда формулировку заменили на «резкое уклонение от зонда». Но никто так и не выяснил, что это был за зонд. Поэтому в эту сторону даже «не копали»
- В облаках пилоты встретились с реактивным самолетом, вылетевшим с другого аэродрома. Они выполнили резкий маневр уклонения, и Миг-15 свалился в штопор
- Другая гипотеза предполагала, что виной штопора стала «Сушка», пролетевшая слишком близко. Низкая облачность не позволила пилотам правильно оценить высоту и вовремя вывести самолет из штопора. Действительно, в это время с аэродрома в Раменском вылетали два реактивных самолета. Но первый вернулся на аэродром, когда Гагарин еще был жив, а второй вылетел через 40 минут после того, как МиГ-15 замолчал
- Еще одна версия предполагала, что в полете произошла разгерметизация кабины самолета, и летчики опять же потеряли сознание
Только в 2014-м году член комиссии по расследованию гибели Гагарина Арсений Миронов рассказал журналистам об истинных причинах катастрофы МиГ-15. Он делал заметки «для себя» и понял, что единственной правдоподобной версией мог быть тот факт, что самолет Гагарина в облаках резко «вышел» на другой самолет — летчика Андреева, который вылетел с аэродрома Звездного городка всего через 3 минуты после вылета гагаринского МиГа. К трагедии привел целый ряд нарушений, которые случились в этот день:
- Гагарин должен был вылететь в 9 часов «c минутами», но его проверяющий Семенов опоздал на полчаса. Вылет задержался. Пара Гагарин — Семенов вылетела в 10:18.
- Через 3 минуты после них по расписанию вылетел Андреев. Интервал между вылетами должен был составлять не менее 30 минут.
- Пилоты не были ознакомлены с прогнозом погоды. Летное задание предполагало полное отсутствие облаков. На деле была низкая облачность, надвигался холодный фронт.
Все это и привело к трагедии.
Конспирологическая версия гибели Гагарина
Вместе с официальными версиями гибели возникли и неофициальные. Гагарина любили, народ возлагал вину за его гибель на вышестоящих офицеров. Говорили о зависти и мести. О том, что катастрофу подстроили по указу ЦК, мол, Гагарин поссорился с Брежневым. Что его самолет встретился с НЛО. Что на самом деле летчики катапультировались и остались живы.
Еще больше масла в огонь подливал тот факт, что расследование велось спустя рукава — все боялись за погоны, пытались найти удобную версию. Но некоторые факты действительно наводят на размышления.
- Сотрудники аэродрома должны были наблюдать за полетом пары Гагарин — Семенов по экранам локаторов. Но у локаторов никого не было.
- Фотокамера в этом же помещении должна была то и дело фиксировать положение самолетов на экране. Но в ней не оказалось фотопленки.
- Самолет УТИ МиГ-15 не был оборудован черным ящиком, зато на нем стоял бароспидограф — прибор, фиксировавший высоту и скорость самолета. Но он оказался не заряжен.
- Последние слова Гагарина, сказанные взволнованным голосом: «Высота две тысячи!» из официального отчета вычеркнули. Якобы потому что не было ясно, кто их говорит — позывного не прозвучало. Это позволило Арсению Миронову предположить, что перед сваливанием в штопор самолет просто пикировал. Вывод МиГа из пике и штопора отработан не был. Семенов слишком поздно стал выводить МиГ из штопора. Самолет врезался в землю под углом в 50 градусов. Пилотам не хватило 200 метров.
- На тех, кто пытался докопаться до истины, была написана жалоба самому Брежневу. Мол, недоверчивые граждане пытаются очернить героев, ищут в их действиях ошибку. Дальнейшее расследование запретили.
Почему Гагарина кремировали
Похороны состоялись на третий день после трагедии. Боялись волнений, поэтому в этот день в Москве было много военных. Их подняли по сигналу тревоги. То, что им придется присутствовать на похоронах Гагарина, срочники узнали, лишь отстояв всю ночь в оцеплении.
Поскольку тела летчиков были фрагментированы, их пришлось кремировать. 29 марта урны с прахом Юрия Гагарина и Владимира Семёнова были выставлены в Центральном доме Советской армии для прощания с народом. Очередь была длинной, люди шли весь день и всю ночь до 12:30 30-го марта. С первым космонавтом Земли пришли проститься больше 40 тысяч человек.
После прощания с близкими урны были установлены на лафет, который был медленно отбуксирован БТР-ом на Красную площадь. Траурную процессию возглавляли военные, которые несли награды погибших пилотов, а замыкали — родные, партийные работники и друзья-космонавты. Вдоль всего пути стояли десятки тысяч человек. Очевидец — срочник с Кузбасса Геннадий Федоров вспоминал, что над Красной площадью стояла неправдоподобная тишина. Люди провожали в последний путь свою мечту увидеть звезды.
В 14:30 урны с прахом были установлены в ниши кремлевской стены. Вся страна погрузилась в минуту молчания. Затем прозвучал траурный салют, ниши запечатали, а мимо кремлевской стены в марше прошли военные.
Майя Новик