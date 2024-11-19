Похищенный из магазина кот обрел семью — кто стал его хозяевами

Как рассказала изданию 360.ru волонтер Дарья, раньше эта семья уже брала кота из приюта через проект «Хочу домой». Однако тот питомец был в возрасте, тяжело болел и умер. Теперь семейную пару будет радовать Лучик. Волонтер рассказала, что у кота, ставшего знаменитым, все хорошо.
«Его очень любят, у Лучика появился новый дом», — сказала волонтер.
Как многие помнят, Лучика похитили из зоомагазина две девочки, которые решили уйти из дома. Вскоре он убежал, и сотрудница магазина нашла его под машиной. К счастью, кот не пострадал. Девочек вскоре тоже нашли — их обнаружили в Алуште. Подростков привезли в Москву, родители забрали их домой.