Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похищенный из магазина кот обрел семью — кто стал его хозяевами

Кот Лучик, которого похитили из московского зоомагазина, обрел семью. Его приютили супруги из Москвы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Как рассказала изданию 360.ru волонтер Дарья, раньше эта семья уже брала кота из приюта через проект «Хочу домой». Однако тот питомец был в возрасте, тяжело болел и умер. Теперь семейную пару будет радовать Лучик. Волонтер рассказала, что у кота, ставшего знаменитым, все хорошо.

«Его очень любят, у Лучика появился новый дом», — сказала волонтер.

Как многие помнят, Лучика похитили из зоомагазина две девочки, которые решили уйти из дома. Вскоре он убежал, и сотрудница магазина нашла его под машиной. К счастью, кот не пострадал. Девочек вскоре тоже нашли — их обнаружили в Алуште. Подростков привезли в Москву, родители забрали их домой.