Похищенный из магазина кот обрел семью — кто стал его хозяевами

Как рассказала изданию 360.ru волонтер Дарья, раньше эта семья уже брала кота из приюта через проект «Хочу домой». Однако тот питомец был в возрасте, тяжело болел и умер. Теперь семейную пару будет радовать Лучик. Волонтер рассказала, что у кота, ставшего знаменитым, все хорошо.