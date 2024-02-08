Похищенную картину «Ева» Марка Шагала вернули в галерею Нью-Йорка

Похищение произошло еще в сентябре 2023 года. Трое преступников действовали сообща: они припарковали автомобиль Honda Accord на улице, после чего один из них дошел до галереи, разбил молотком стеклянную входную дверь и схватил полотно. Преступление засняли камеры видеонаблюдения.