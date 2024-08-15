Погубивший динозавров астероид возник на окраинах Солнечной системы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Европейские и бразильские планетологи и геологи открыли изотопные свидетельства того, что крупный астероид, упавший на Землю в конце меловой эры и предположительно погубивший динозавров, возник на дальних окраинах Солнечной системы, далеко за пределами орбиты Юпитера. Это отличает его от большинства других крупных небесных тел, упавших на Землю в последние 470 млн лет, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Science.
«Мы измерили доли изотопов рутения в прослойках пород, сформировавшихся во время вымирания динозавров, а также пяти других крупных падений астероидов, которые произошли 32−470 млн лет назад. Эти замеры показали, что небесное тело, оставившие кратер Чиксулуб у берегов Мексики, представляло собой астероид класса C с высоким содержанием углерода, который возник за пределами орбиты Юпитера», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа бразильских и европейских геологов и планетологов под руководством профессора Кельнского университета (Германия) Карстена Мюнкера при изучении изотопного состава пород, которые сформировались во время падений крупных астероидов. К их числу относится кратер Попигай в России — в Красноярском крае и Якутии, возникший 35 млн лет назад, южноафриканский кратер Мороквенг возрастом в 146 млн лет, а также знаменитый кратер Чиксулуб у южных берегов Мексики.
Ученые обратили внимание на то, что метеориты и астероиды из разных классов содержат в себе очень неодинаковые доли изотопов металлов платиновой группы. Это позволяет определить происхождение упавшего на Землю объекта, замерив концентрации изотопов этих металлов в тех прослойках пород, которые содержат в себе материю этих небесных тел.
Изотопная история астероидов
Руководствуясь этой идеей, бразильские и европейские исследователи измерили доли пяти изотопов рутения в породах, которые возникли в то же время, когда на Земле появились кратеры Чиксулуб, Попигай, Мороквенг, а также три других крупных следа падения астероида — французского кратера Рошшуар (201 млн лет), а также двух канадских кратеров Брент (453 млн лет) и Клируотер-Ист (465 млн лет). Аналогичные замеры ученые провели для метеоритов, упавших на Землю в последние два века.
Последующее сравнение долей изотопов рутения показало, что погубивший динозавров астероид относится к так называемому классу C, в который входят малые небесные тела с высокой долей углерода, очень похожие по составу на первичную материю Солнечной системы. Эти астероиды возникли на далеких окраинах протопланетного диска, далеко за пределами орбиты Юпитера, и они обычно редко встречаются во внутренних регионах Солнечной системы.
В противоположность этому все пять других кратеров были порождены каменистыми астероидами S-класса, которые часто встречаются в окрестностях Земли и ее ближайших соседей. Это говорит о том, что небесное тело, породившее кратер Чиксулуб, является уникальным объектом, особенно интересным для дальнейшего изучения. Как надеются ученые, последующие раскопки и астрономические наблюдения помогут им понять, как данный астероид попал с окраин Солнечной системы в ее внутренние регионы и затем столкнулся с Землей.