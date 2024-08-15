Погубивший динозавров астероид возник на окраинах Солнечной системы

В противоположность этому все пять других кратеров были порождены каменистыми астероидами S-класса, которые часто встречаются в окрестностях Земли и ее ближайших соседей. Это говорит о том, что небесное тело, породившее кратер Чиксулуб, является уникальным объектом, особенно интересным для дальнейшего изучения. Как надеются ученые, последующие раскопки и астрономические наблюдения помогут им понять, как данный астероид попал с окраин Солнечной системы в ее внутренние регионы и затем столкнулся с Землей.