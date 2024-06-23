Погрызенные вещи: что делать, если в шкафу поселилась моль?

Обнаружить поеденную молью одежду в шкафу всегда становится неприятным сюрпризом. Кажется, что с этими вредителями невозможно справиться, однако эксперт по уборке с ником «Парди и Фигг» утверждает, что избавиться от непрошенных гостей можно одним простым способом.
Вопреки распространенному мнению, взрослые моли одежду не едят. Они только откладывают яйца. Из них вылупляются личинки, которые питаются тканью. Обычно в их рацион входят волокна животного происхождения, однако они, как показывает практика, едят все. Особенно большое скопление насекомых можно заметить на шерстяных вещах.
Если вы заметили моль на своей одежде, заверните ее в пакет и уберите в морозильную камеру на ночь. Таким образом вы избавитесь от яиц и личинок. После этого можно постирать вещи, чтобы быть уверенным, что они чистые.
Ранее были названы крупы, в которых могут завестись насекомые, и способы избавиться от вредителей.
Анна Морозова