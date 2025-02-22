Погружение в 300-метровую шахту: как справиться с перепадами атмосферного давления

В рационе должно быть достаточно продуктов, богатых калием и магнием. Эти микроэлементы улучшают клеточную структуру стенок сосудов, делая их более эластичными и очищая от атеросклеротических бляшек. Восполнить их организму помогут картофель в мундире, сухофрукты, бобовые, морковь, тыква, свекла, капуста, шампиньоны, авокадо. Много калия и магния содержит зелень, особенно богаты ими петрушка и шпинат. Половину суточной нормы калия способны восполнить бананы, но для этого нужно съедать их не менее трех штук в день. Также полезны яблоки и киви. При этом следует ограничить потребление сладкого, соленого, мучного, рафинированных масел и жирных мясных продуктов.