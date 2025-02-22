Погружение в 300-метровую шахту: как справиться с перепадами атмосферного давления

Человеческий организм — хрупкая единица, чутко откликающаяся на большинство погодных причуд. Любое отклонение ее ключевых величин так или иначе сказывается на самочувствии. А потому неудивительно, что несколько февральских дней стали для многих москвичей настоящим испытанием: в первой декаде месяца атмосферное давление достигло показателя 776 миллиметров ртутного столба, побив рекорд 56-летней давности. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сравнил влияние таких показателей с погружением в шахту глубиной почти 300 метров, добавив, что они негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.
Стрелки барометров пугали горожан почти неделю, неизменно констатируя отклонение от комфортных для человека 760 (для города — 748) миллиметров ртутного столба. Как помочь своему организму пережить непростой период, рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Владимировна Резник.
В целом наше тело, как утверждает эксперт, хорошо приспосабливается к изменяющемуся атмосферному давлению, но его резкие изменения могут оказывать негативное влияние на организм человека. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями или повышенной метеочувствительностью.
У некоторых изменения атмосферного давления могут вызвать головную боль или мигрень. По словам врача, точные механизмы этого явления все еще изучаются. Однако считается, что оно связано с изменениями диаметра кровеносных сосудов в мозге.
— Некоторые люди с артритом или другими проблемами суставов и мышц сообщают, что они ощущают боль при изменении атмосферного давления. Дело в том, что в такие моменты суставы могут незначительно расширяться или сжиматься, — добавляет Елена Резник.
В зоне особого риска
Высокое атмосферное давление не у всех вызывает проблемы со здоровьем. В зоне повышенного риска, по словам Елены Резник, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У страдающих гипертонией и/или ишемической болезнью сердца могут возникать головные боли и скачки артериального давления.
— Высокое атмосферное давление оказывает влияние на артериальное. У некоторых людей оно может повыситься, что увеличивает нагрузку на сердце. Это не всегда заметно, но особенно стоит учитывать этот факт людям с гипертонической болезнью, — предупреждает специалист.
Вторая группа людей, которым особенно тщательно надо следить за своим самочувствием, — астматики и люди с заболеваниями дыхательных путей. Дело в том, что высокое атмосферное давление может стать причиной затрудненного дыхания у тех, кто уже испытывает проблемы с легкими.
— Когда атмосферное давление повышается, воздух становится более плотным и насыщенным кислородом. Это может быть положительным моментом, так как легким становится проще захватывать кислород. Однако резкие изменения давления могут вызвать дискомфорт, особенно у людей с бронхиальной астмой или другими респираторными заболеваниями, — отмечает Елена Резник.
Что делать?
Как себя обезопасить гипотоникам и гипертоникам? Врач поделилась с читателями «Вечерней Москвы» полезными советами, которые не только минимизируют влияние атмосферного давления на организм, но и помогут избежать опасных последствий.
В первую очередь, по словам специалиста, необходимо ввести в ежедневный распорядок дня самоконтроль артериального давления. И гипертоникам, и гипотоникам важно регулярно измерять свое артериальное давление и пульс. Желательно записывать показатели в дневник. Это позволит оперативно заметить изменения, обратиться к специалисту и принять необходимые меры. Важно всегда следовать рекомендациям врача: принимать ту терапию, которую прописал наблюдающий человека доктор.
Барометрический удар: что это
Во-вторых, советует эксперт, необходимо пить достаточное количество жидкости. Для гипотоников важно поддерживать уровень жидкости в организме, употребляя не менее 2 литров жидкости в сутки, чтобы избежать снижения давления. Гипертоникам, напротив, следует ограничить потребление соли и жидкости, выпивая менее 1,5−2 литров в сутки, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему. А при выборе напитка предпочтение лучше отдавать зеленому чаю и негазированной питьевой воде.
Елена Резник призывает всех внимательнее относиться к сигналам, которые посылает организм. Так, если вы чувствуете головокружение, слабость, головные боли, дискомфорт в грудной клетке, сердцебиение, перебои в работе сердца, если беспокоит одышка, появляются отеки или другие необычные симптомы, стоит уменьшить физическую активность и при необходимости обратиться к врачу.
Не последнюю роль в преодолении негативного воздействия высокого атмосферного давления играет правильное питание. В первую очередь, считает специалист, необходимо уменьшить потребление кофеина и алкоголя — они воздействуют на сосуды не лучшим образом.
В рационе должно быть достаточно продуктов, богатых калием и магнием. Эти микроэлементы улучшают клеточную структуру стенок сосудов, делая их более эластичными и очищая от атеросклеротических бляшек. Восполнить их организму помогут картофель в мундире, сухофрукты, бобовые, морковь, тыква, свекла, капуста, шампиньоны, авокадо. Много калия и магния содержит зелень, особенно богаты ими петрушка и шпинат. Половину суточной нормы калия способны восполнить бананы, но для этого нужно съедать их не менее трех штук в день. Также полезны яблоки и киви. При этом следует ограничить потребление сладкого, соленого, мучного, рафинированных масел и жирных мясных продуктов.
Причина плохого самочувствия во время магнитных бурь
Позитивное влияние на самочувствие вполне могут оказать хобби, любимое дело, времяпровождение с друзьями, с семьей, положительные эмоции. Это классические подходы к улучшению состояния любого человека.
Золотой стандарт для профилактики и лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний — отказ от курения.
— Важно помнить, что организм каждого человека по-разному реагирует на изменения атмосферного давления, так что индивидуальный подход всегда будет лучшим решением. Поговорите со своим врачом о стратегии, которая подойдет именно вам, — резюмировала Елена Резник.
КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ.
За 1 час до измерения артериального давления нужно исключить прием пищи и курение. Измерять АД необходимо в положении сидя. Желательно опереться на спинку стула и расслабить ноги. Рука, на которой проводится измерение, должна лежать на столе свободно, без напряжения, ладонью вверх, на уровне сердца. Нижний край манжеты тонометра располагается на 1−2 см выше локтевого сгиба. Измерение проводят после 5-минутного отдыха, 2−3 раза в день, приблизительно в одно и то же время. Проводить измерение нужно дважды с перерывом в 2−4 минуты. Во время процедуры желательно не разговаривать.
Важно: вначале измерение проводится на обеих руках с целью определить ту, на которой АД выше (обычно разница составляет 5−10 мм рт. ст.). В дальнейшем измерения проводят именно на ней.