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Поглощение углекислого газа снижается с 2008 года

Исследование показало, что с 2008 года растения начали поглощать меньше углекислого газа: рассказываем, с чем это связано.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Результаты анализа данных об уровне углекислого газа (CO2) в атмосфере показал, что в 2008 году почва и растения достигли пика поглощения этого вещества. Однако с тех пор количество CO2, которое могут поглотить зеленые насаждения, снижается. Об этом пишет The Guardian.

В последнее столетие повышение уровня углекислого газа способствовало росту растений, а более высокие температуры привели к более длительному вегетационному периоду. В какой-то момент эти преимущества вытеснили негативные последствия меняющегося климата: лесные пожары, засухи, ураганы, наводнения, распространение новых вредителей и болезней, а также тепловой стресс у растений — все это снижает количество CO2, который поглощают зеленые насаждения.

С 2008 года поглощение углекислого газа растениями снижается в среднем на 0,25% в год. По словам ученых, уровень выбросов по всему миру должен снизиться на 0,3%. По словам специалистов, это сложная задача, так как сейчас количество CO2 в атмосфере увеличивается на 1,2% в год.

Ученые отмечают: чем сильнее страдает климат, тем чаще человечество будет сталкиваться с чрезвычайными ситуациями, такими как наводнения, засухи и пожары. Специалисты призвали как можно скорее принять усилия для восстановления биоразнообразия и экосистем.

Ранее климатолог назвал главную опасность глобального потепления для России.