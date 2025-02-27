Поглощение углекислого газа снижается с 2008 года

С 2008 года поглощение углекислого газа растениями снижается в среднем на 0,25% в год. По словам ученых, уровень выбросов по всему миру должен снизиться на 0,3%. По словам специалистов, это сложная задача, так как сейчас количество CO2 в атмосфере увеличивается на 1,2% в год.