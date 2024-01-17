Поездки на работу на велосипеде укрепляют психическое здоровье

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) проанализировали данные о поездках на работу на велосипеде в контексте данных о назначении медицинских препаратов — антидепрессантов и анксиолитиков — из национальной базы. Таким образом они выяснили, что путешествовать на короткие расстояния лучше всего именно на этом виде транспорта. Как оказалось, такой вид активности положительно сказывается не только на организме, но и на психическом здоровье. Работа опубликована в журнале International Journal of Epidemiology.

В ходе исследования ученые провели опрос 378253 жителей от 16 до 74 лет, чтобы выяснить, как они добираются до работы или учебного заведения. Ответы могли быть следующими: как водитель/пассажир автомобиля, пешком, на автобусе, микроавтобусе или туристическом автобусе, на метро, трамвае, такси, велосипеде, мотоцикле, скутере, мопеде и так далее.

Затем специалисты проанализировали информацию о выписанных за пять лет после опроса препаратов для лечения тревожных и депрессивных расстройств.

Таким образом ученые выяснили, что риск получить рецепт на препараты в течение пяти лет после опроса снизился на 15,1% у велосипедистов по сравнению с теми, кто использовал любой другой вид транспорта.

Ученые отметили, что проделанная работа фокусировалась именно на работающем классе, следовательно, выводы могут быть неприменимы к безработным. Также они подчеркнули, что понимают отсутствие возможности добираться на работу на велосипеде.

По словам специалистов, есть много людей, которые могут себе позволить добираться до нужного места на велосипеде, но не делают этого.

Ранее был назван тип физической активности, защищающий от диабета.

Анна Морозова