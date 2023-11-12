Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России

«Первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск… день рождения 18 ноября Дед Мороз отметит в Великом Устюге, откуда отправится в Киров, Глазов», — говорится в публикации.

В ноябре он также побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени и других городах, а в декабре — в Западной Сибири, городах БАМа, Южного Урала и Поволжья.

Поезд Деда Мороза — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе празднично оформленной резиденции — приемная, вагоны для проведения игр и квестов, ресторан, лавка и кукольный театр. Пассажиры этого поезда — сам Дед Мороз и его сказочная команда.