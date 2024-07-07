Поэт Лермонт. Ученые раскрыли тайну происхождения Лермонтова

Фамилия Лермонт — одна из старейших шотландских фамилий, первые упоминания о которой относятся к 13 веку. Имеет ли русский поэт Михаил Лермонтов отношение к древнему роду?
По документальным данным, поэт Михаил Юрьевич Лермонтов является потомком шотландца Джорджа Лермонта (George Learmonth, ок. 1590−1633), присягнувшего на верность царю Михаилу Федоровичу Романову. Род Лермонтов восходит к средневековому барду Томасу Лермонту, жившему в XIII веке в Эркельдуне (ныне город Эрлстоун в Бервикшире, Шотландия). Самого поэта весьма интересовало его шотландское происхождение, чему он в 1831 году посвятил стихотворение «Желание» («…и арфы шотландской струну бы задел…»). Хотя в юности он предполагал, что происходит из испанского рода с фамилией Лерма, рассказывает директор по науке Genotek, кандидат физико-математических наук Александр Ракитько.
— Наши ученые изучили ДНК современного представителя династии Лермонтова, президента ассоциации «Лермонтовское наследие», предводителя Российского дворянского собрания и полного тезки поэта — Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэт и его современный родственник связаны родством по отцовской линии и имеют совпадающую Y-хромосому (половую хромосому, которая передается только от отца к сыну). Полный анализ Y-хромосомы позволил определить характерный набор мутаций, доказывающих шотландское происхождение поэта.
Мы определили, что Лермонтовы относятся к гаплогруппе R1b с терминальной мутацией FT28743. Возникновение этой мутаций в геноме предков по отцовской линии поэта датируется примерно 900−1400 годами. Современные обладатели данной мутации проживают преимущественно в Шотландии. Кроме того, анализ STR мутаций (коротких тандемных повторов) показал, что примерно 500 лет назад у Лермонтова и небольшой группы представителей шотландского клана Несбитт (Nesbitt) был общий предок по отцовской линии. Исторически территории кланов Несбитт и Лермонт граничили друг с другом.