Поэт Лермонт. Ученые раскрыли тайну происхождения Лермонтова

По документальным данным, поэт Михаил Юрьевич Лермонтов является потомком шотландца Джорджа Лермонта (George Learmonth, ок. 1590−1633), присягнувшего на верность царю Михаилу Федоровичу Романову. Род Лермонтов восходит к средневековому барду Томасу Лермонту, жившему в XIII веке в Эркельдуне (ныне город Эрлстоун в Бервикшире, Шотландия). Самого поэта весьма интересовало его шотландское происхождение, чему он в 1831 году посвятил стихотворение «Желание» («…и арфы шотландской струну бы задел…»). Хотя в юности он предполагал, что происходит из испанского рода с фамилией Лерма, рассказывает директор по науке Genotek, кандидат физико-математических наук Александр Ракитько.