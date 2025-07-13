Разведка Чехии заявила, что Россия вербует жителей страны для совершения противоправных действий. В поле зрения якобы попадают и мигранты.
— Во многих случаях те становятся орудием в руках России, не зная, что работают на нее, поскольку нанимают их через посредников, — говорится в отчете разведслужбы.
Чехи обвиняют Россию в вербовке граждан и иностранцев для сбора информации о военных базах, хабах, через которые идут поставки вооружения на Украину, и поджогах.
Незадолго до выхода отчета Пражский суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина Колумбии Андреса Альфонсо Хос де ла Круса за то, что он спалил городские автобусы. Associated Press со ссылкой на слова премьер-министра Чехии Петра Фиала утверждает, что 26-летний колумбиец получал задания из России.
— Я не исключаю, что этот колумбиец был завербован украинской стороной для провокации, чтобы была фактура для обвинения России в вербовке населения Чехии. Мы все понимаем, что тоже население Чехии или, например, Словакии не разделяют повестку против России и вот эти все кейсы служат для того, чтобы накопить ту критическую массу обвинений против России, чтобы сподвигнуть власти к вводу новых санкций, разрыва отношений — все нужно только для этого, — считает глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.
Есть и те, кто готов распространить эту информацию по своим сетям. Особое место здесь занимает украинское национальное информационное агентство «Укринформ», которое отметилось в распространении дезинформации в ряде стран, в том числе Чехии. Целью таких операций является ухудшение отношений Чехии и России.