Работа ЦИПСО в Праге: как разведка Украины устраивает поджоги в Чехии

— Я не исключаю, что этот колумбиец был завербован украинской стороной для провокации, чтобы была фактура для обвинения России в вербовке населения Чехии. Мы все понимаем, что тоже население Чехии или, например, Словакии не разделяют повестку против России и вот эти все кейсы служат для того, чтобы накопить ту критическую массу обвинений против России, чтобы сподвигнуть власти к вводу новых санкций, разрыва отношений — все нужно только для этого, — считает глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.