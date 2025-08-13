Подземный прорыв: Россия могла снова атаковать «по трубам»

Шахты Донбасса могли стать подспорьем для быстрого наступления российских войск. Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал карту производственных объединений региона, на которой видно, что расположение шахт совпадает с продвижением армии:
«Там расположено порядка десяти разных объектов, которые могут быть связаны сложной сетью подземных выработок. Их текущее состояние и пригодность для передвижения личного состава неизвестны. Опыт последних лет подсказывает: в Авдеевке, а затем и в Судже Курской области уже реализовывались уникальные операции с использованием подземных маршрутов для скрытой переброски подразделений. Причём в обоих случаях результат оказался для противника неожиданным и болезненным», — пишут авторы ресурса.
Военный эксперт Александр Матюшин отмечает, что в Авдеевку войска зашли через трубу диаметром всего 80 см:
— Первым громким успехом была Авдеевка, в которую штурмовики зашли через трубу, у которой диаметр всего 80 сантиметров. Следующей была операция «Поток». Тогда благодаря газовой трубе удалось освободить Суджу, — рассказал собеседник.
По его словам, у России есть ещё есть инфраструктура для проведения подобных операций, например, оставшиеся газопроводы.
В начале августа 2025 г. украинские медиа накрыло волной паники из-за фотографий «трубоходов» — тележек на электроприводе, чьи четыре колеса расположены так, чтобы удерживать конструкцию внутри трубы газопровода.
Также Матюшин не исключает, что будут проложены новые пути:
«В свое время организация ХАМАС, можно сказать, создала подземный город под сектором Газа. Это позволило скрытно перемещаться, подвозить боеприпасы. Туннели были укреплены и электрифицированы. Какие гарантии, что подобное сейчас не строится на фронтах специальной военной операции? Не менее знамениты туннели Вьетнама и КНДР».
Дарья Баева