Подземный прорыв: Россия могла снова атаковать «по трубам»

«Там расположено порядка десяти разных объектов, которые могут быть связаны сложной сетью подземных выработок. Их текущее состояние и пригодность для передвижения личного состава неизвестны. Опыт последних лет подсказывает: в Авдеевке, а затем и в Судже Курской области уже реализовывались уникальные операции с использованием подземных маршрутов для скрытой переброски подразделений. Причём в обоих случаях результат оказался для противника неожиданным и болезненным», — пишут авторы ресурса.